Mentalità e voglia di vincere: l’Orasì Ravenna supera San Severo 88-70

Prosegue la striscia di vittorie dell’OraSì Ravenna che batte San Severo al Pala Costa in modo convincente (88-70). La squadra di coach Massimo Cancellieri aggredisce subito la partita, portandola sui suoi binari con un parziale di 10-0 a metà primo quarto e trovando protagonisti diversi nel corso del match. Cinque uomini in doppia cifra, Rebec (doppia doppia con 16 punti e 11 assist), Oxilia (17 punti e 8 rimbalzi), Givens (19 con 3 stoppate), Cinciarini e Simioni con 10, ma ancora una volta è dal gruppo che arriva la risposta più importante, con tutti i giocatori in fiducia che hanno dato il loro contributo alla causa.

La partita

OraSì in campo con Rebec, Denegri, Oxilia, Givens, Simioni. San Severo risponde con Clarke, Contento, Bottioni, Ikangi, Mortellaro. Ritmi alti in avvio poi dal 7-8 ospite arriva l’accelerata di Ravenna firmata Givens, Rebec e Denegri che porta i giallorossi sul 18-8. Entrano Venuto, Chiumenti e Cinciarini, l’OraSì con un sontuoso Givens da 11 punti, 100% al tiro e due stoppate chiude avanti il primo quarto 26-14.

Dopo il canestro di Maganza entra in partita da protagonista Cinciarini, che con due triple e un pregevole canestro in reverse allunga (34-16). San Severo risponde con Clarke dall’arco e con la schiacciata di Ogide ma Oxilia e ancora “Cincia” ristabiliscono le distanze (38-21, timeout Panizza). Il numero 5 (10 punti in 5 minuti) rifiata e si rivede Rebec poi anche Maspero si sblocca con un un canestro dalla media. Ravenna è aggressiva in tutte le zone del campo e Oxilia, tra i migliori per costanza, mette punti importanti. Sulla sirena il canestro di un ritrovato Maspero vale il 48-31 all’intervallo lungo.

L’OraSì torna in campo con il quintetto di partenza, botta e risposta dall’arco Ikangi-Givens poi Simioni liberato da Rebec per il nuovo +20. Arrivano in serie le triple di Simioni e Denegri, poi Cinciarini per Givens che inchioda il 63-41. San Severo recupera qualcosa, coach Cancellieri chiama timeout per tenere i suoi sul pezzo e il terzo quarto si chiude 65-50.

Gli ospiti si affidano a Clarke che mette quattro punti di fila, coach Cancellieri rimette Givens che scambia con Rebec favorendo la tripla dello sloveno e dopo una buonissima difesa riceve dallo stesso Rebec e appoggia il 74-54.

Lo sloveno è immarcabile e mette altri punti pesanti che lanciano l’OraSì verso il traguardo. Nell’ultimo minuto spazio anche a Buscaroli, Vavoli e Guidi. Finisce 88-70, il miglior viatico per affrontare la prossima sfida, domenica a Latina.

“Mi è piaciuto l’approccio alla partita perché quando giochi ogni tre giorni non sai mai quanto possa darti la squadra in termini di energia – ha commentato Coach Massimo Cancellieri – . Oggi i ragazzi sono stati molto bravi a capire che avrebbero dovuto giocare in modo diverso rispetto alla gara di San Severo, sono stati più aggressivi e solidi in difesa. Non è stata una partita facile, loro hanno cambiato quintetti e strategie, sono partiti subito a zona ma i miei giocatori sono stati concentrati e hanno mostrato grande voglia. I ragazzi hanno aggredito la partita, la voglia di giocare e di prevalere ha fatto in modo che tutti fossero coinvolti, oggi ho visto poche sbavature”

Il tabellino

OraSì Ravenna-Allianz Pazienza Cestistica San Severo 88-70 (26-14, 48-31, 65-50)

OraSì Ravenna: Rebec 16, Cinciarini 10, Chiumenti 4, Denegri 8, Givens 19, Venuto, Maspero 4, Oxilia 17, Simioni 10, Buscaroli, Guidi, Vavoli. All.: Cancellieri. Assistenti: Savignani, Taccetti.

Cestistica San Severo: Bottioni 2, Contento 6, Mortellaro 4, Maganza 7, Antelli 6, Petrushevski, Clarke 19, Angelucci, Ogide 13, Ikangi 13. All.: Panizza.