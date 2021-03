Serie A2. Rinviata la partita Pallamano Romagna-San Vito Marano

E’ ufficialmente rinviata la partita di campionato Pallamano Romagna-San Vito Marano, in programma per sabato 20 marzo al PalaCavina di Imola. Per curiosità, si ricorda che pure la gara d’andata fu rinviata. Vista la notizia dell’ultima ora, è ancora da stabilire la data del recupero valevole per il 6° turno di serie A2, girone B. Rinviate anche Leno-Crenna e Torri-Oderzo.

6^ giornata ritorno

Pallamano Romagna-San Vito Marano RINVIATA

Cologne-Tirol

Leno-Crenna RINVIATA

Malo-Arcom

Ferrara United-Mezzocorona

Cassano Magnago-Vigasio

Torri-Oderzo RINVIATA

Classifica:

36 Malo

28 Torri

26 Tirol

22 Crenna

22 Cologne

19 Cassano Magnago

18 Pallamano Romagna

17 Ferrara United

13 Arcom

12 Vigasio

10 San Vito Marano

09 Leno

08 Mezzocorona

04 Oderzo