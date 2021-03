Sospesa la 45^ Coppa Caduti di Reda gara ciclistica nazionale della categoria Elite/Under23

Visto lo stato epidemiologico sempre più critico nei Comuni dell’area faentina, oltreché dell’intera Emilia-Romagna in zona rossa, la Società Ciclistica “La Roda-Reda”, organizzatrice della 45ª Coppa Caduti di Reda in programma a Reda di Faenza il prossimo 4 aprile, facendosi interprete delle preoccupazioni espresse dalla Prefettura di Ravenna e dai Sindaci dei Comuni coinvolti, per le eventuali ricadute che una manifestazioni sportiva di tale seguito potrebbe avere sulle delicate condizioni sanitarie e sociali del territorio, comunica la propria decisione di sospendere l’evento ritenendo in questa fase necessario agire nel preminente interesse della collettività di concerto con le Autorità Pubbliche che hanno l’onere di rappresentarla e di governarla con saggezza.

Questo nonostante la gara sia di quelle autorizzabili perché di “preminente interesse nazionale” e che la Società disponga delle competenze e delle condizioni per una organizzazione rispettosa delle misure stabilite dal protocollo anticontagio della FCI. In tale quadro, la S.C. “La Roda-Reda”, di concerto con la Struttura Tecnica Federale, resta a disposizione per una eventuale riprogrammazione dell’evento entro il corrente semestre, a fronte di mutate condizioni epidemiologiche.