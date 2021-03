Grazie ai voucher sport erogati contributi a 333 famiglie e 45 associazioni del Comune di Ravenna

Grazie ai voucher sport previsti per l’anno sportivo 2019/2020, il Comune di Ravenna ha erogato contributi a 333 famiglie, per un totale di 451 giovani beneficiari, di cui 8 disabili, e a 45 società sportive.

L’avviso pubblico, che risale al mese di ottobre 2020, è stato emanato dopo lo stanziamento dei fondi assegnati dalla Regione a sostegno di famiglie, giovani e società sportive per un importo pari a 114.900 euro.

Sono pervenute 409 domande di cui 76 respinte per mancanza dei requisiti; la spesa totale per l’erogazione dei contributi è stata di 49.797 euro mentre la quota utilizzata per contributi economici straordinari alle associazioni e società sportive dilettantistiche con sede nel territorio comunale è stata di 65.103 euro, ad esaurimento delle disponibilità.

“Con queste risorse – affermano l’assessora ai Servizi sociali Valentina Morigi e l’assessore allo Sport Roberto Fagnani – è stato possibile andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli iscritti e frequentanti attività sportive affinchè non dovessero rinunciarvi per questioni economiche e al tempo stesso sostenere società e associazioni sportive, che sono fondamentali centri di aggregazione giovanile, purtroppo alle prese con le gravi difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria”.

Il valore del contributo è stato pari a 150 euro per 1 figlio; 200 euro per 2 figli; 250 euro per 3 figli.

Potevano presentare domanda le famiglie con figli di età compresa tra i 6 e i 16 anni e se disabili tra i 6 e i 26 anni, con reddito ISEE da 3.000 a 28.000 euro a seconda del numero dei figli e con iscrizione dei figli a una associazione o società sportiva dilettantistica.