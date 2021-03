Il General Manager di OraSi Basket Ravenna Julio Trovato fa lezione agli studenti del Ginanni

Julio Trovato, classe 1968, laurea in Management dello Sport e Scienze Motorie, dalla stagione 2018/19 General Manager dell’OraSi Basket ha incontrato oggi, in videoconferenza, gli alunni dell’indirizzo Sport Manager del Ginanni, per parlare di “Come è strutturata una Società Sportiva di alto livello?”

Amministrazione, comunicazione, marketing e settore giovanile, passando per la definizione di professionismo e dilettantismo, gli aspetti contrattuali, le figure professionali coinvolte in società. E poi la scelta ed il coordinamento dello staff organizzativo, l’individuazione della guida tecnica e dei suoi collaboratori per arrivare alla creazione della rosa di giocatori della prima squadra.

Un’ora intensa con il GM di OraSi Ravenna che ha rimarcato il ruolo poliedrico del General Manager all’interno di una società sportiva. Un lavoro che impegna tantissimo, ma ricco di soddisfazioni come afferma Trovato: “Mi ritengo fortunato di fare un lavoro che amo tantissimo e che mi ha consentito di trasformare la mia passione in una professione”.

Salutando gli studenti a fine lezione ha ribadito: “Lo sport dal punto di vista professionale ha dei margini di crescita notevole, soprattutto in Italia dove la parte organizzativa è carente, con la creazione di molteplici occasioni lavorative”. Hanno partecipato alla lezione la Dott.ssa Piolanti delegata provinciale CONI, la Prof.ssa Giulia Cicognani dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

La docenza rientra nel progetto Job Around the Sport che affianca gli indirizzi sportivi dell’ITC Ginanni e Liceo Scientifico Oriani. (https://www.almasportservice.it/progetti/job-around-the-sport).