Campionato italiano a squadre di beach volley: Monti-Zoli vincono la tappa di Ravenna

Dopo tre piazzamenti sul podio (due terzi e un secondo posto), per il duo della Asd Orbite Ravenna, Lorenzo Monti e Marco Zoli, sponsorizzati da O.R.I. di Annamaria Altini, è arrivato anche il momento della vittoria. E questa è stata ottenuta nella tappa di casa del campionato italiano a squadre di beach volley, categoria Silver, svoltasi a Ravenna sui campi allestiti al Darsena Pop Up con 18 squadre partecipanti.

I due ravennati hanno fatto percorso netto, aggiudicandosi tutte le partite senza lasciare per strada nemmeno un set: nel girone di qualificazione vittoria per 21-12 contro Gorda-Rocchi, e per 21-11 contro Guerrini-Errani (Power Beach); nei quarti di finale successo per 2-0 (15-1 e 15-3) contro la coppia del Beach Volley Padova, in semifinale altro 2-0 contro il duo della Bvl Mattia Righele-Nicola Malenotti per arrivare poi alla finale vinta 2-0 contro Marco Ravara-Federico Quintarelli della società Noway di Rovigo.

Con questo successo, il duo dell’Asd Orbite ha ottenuto i punti necessari per l’accesso alle finali di categoria: dalle prossime tappe si cimenterà nella categoria Gold, nella quale crescerà il livello tecnico e la qualità degli sfidanti.

Alla tappa ravennate era presente anche un’altra coppia della Orbite, Luca Poletti-Michele Gardini, che si è ben disimpegnata chiudendo al quarto posto. Dopo due vittorie nel girone di qualificazione contro i riminesi Morelli-Berardi e poi contro Alex Lechiara-Matteo Geminiani, i due ravennati si sono ripetuti ancora contro Lechiara-Geminiani, battuti 2-1, per poi arrendersi in semifinale al duo Ravara-Quintarelli e nella finale per il 3° posto cedere 2-0 alla coppia della Bvl Righele-Malenotti.