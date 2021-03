Il Ravenna all’Euganeo per sovvertire il pronostico, in cerca di punti anche in casa dei primi della classe

Sarà una trasferta più che proibitiva quella che aspetta il Ravenna quest’oggi, 28 marzo, per il 33^ turno di campionato affronterà infatti il Padova che sta guidando la classifica ed ha intenzione di non perdere di vista l’obbiettivo promozione.

Quel che è certo è che i giallorossi faranno di tutto per non essere la vittima sacrificale, anzi, dalla scomodissima ultima posizione in classifica c’è solo un modo per allontanare lo spettro della retrocessione diretta: fare più punti possibili chiunque sia l’avversario.

Il Ravenna arriva dopo solo due giorni di lavoro, ma con il morale rinfrancato dal punto conquistato in condizioni di emergenza a San Benedetto ed in questi allenamenti ha lavorato per migliorare la condizione dei tanti reduci dall’inattività forzata causa Covid.

Il bollettino allo stato attuale segnala ancora tre giocatori in isolamento: Codromaz, Rocchi e Meli. Rientrati in gruppo ed ovviamente alla ricerca della migliore condizione Fiorani e Shiba.

Torna al suo posto anche mister Colucci, che dopo tre settimane ieri ha potuto seguire la rifinitura e guiderà i suoi dalla panchina. Sarà a disposizione anche Esposito, che aveva saltato la trasferta contro la Samb per un problema alla schiena che sembra essere rientrato.

Chi invece è costretto al forfait è Zanoni che nell’allenamento di giovedì ha subito un trauma alla caviglia che viene tenuto monitorato ma che non ne consentirà l’impiego contro il Padova. Una precauzione anche nell’ottica del tour de force cui sarà costretto il Ravenna fino al termine della regular season con impegni ogni tre giorni.

Le trasferte di campionato all’Euganeo sono in perfetta parità: due vittorie per parte e tre pareggi. Ravenna che ha potuto festeggiare nella stagione 08/09 una vittoria per 3 reti a 2 decisa dal compianto Brian Filipi. Vittoria anche nell’ultimo scontro della scorsa stagione quando il Ravenna sorprese i veneti grazie alla doppietta di Manuel Nocciolini, anche in quel caso sovvertendo i pronostici della vigilia.

In sala stampa ha presentato la gara il vice di Colucci, Fabio Buscaroli: “Ogni partita per noi è talmente importante che abbiamo bisogno di fare punti contro chiunque. Sappiamo che contro la prima in classifica questo sarà molto difficile, ma non ci precludiamo nulla. Arriviamo da un buon punto in piena emergenza a San Benedetto, su un campo difficile e con una squadra che al di la dei problemi è costruita per salire. Come ho detto ai ragazzi è una prestazione che ci deve dare fiducia e consapevolezza per cercare punti contro chiunque. Anche se giochiamo contro la prima della classe.”