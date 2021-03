Paolo Pambianco, direttore tecnico del C.T. Cervia. fermato in finale nel singolare Over 50 al C.T. Baratoff di Pesaro

Dopo aver vinto il titolo di doppio Over 50 con Corrado Badalucco, il direttore tecnico del Circolo Tennis Cervia si è fermato solo in finale nel singolare Over 50. In semifinale Pambianco (2.5, n.1) ha sconfitto nettamente per 6-1, 6-1 il 3.2 Mauro Giovagnoni, poi nel match-clou è arrivata la sconfitta per 6-4, 7-5 contro il 2.8 Nicola Richelmi (n.2). Comunque bilancio più che positivo per il maestro del Ct Cervia nella rassegna tricolore.

Intanto è partito sui campi del Circolo Tennis Cervia il torneo dei record, il Memorial “Mario Borghetti”, la rassegna nazionale di 3°, maschile e femminile, che si svolge nel ricordo di un grande amico del tennis romagnolo e nazionale. Nel maschile si parte con il tabellone di 4°, subito in bella evidenza sui campi di casa Frederic Raffini e Giovanni Pambianco. 1° turno: Andrea Pacchioni (4.3)-Roberto Bernardi (4.2) 7-5, 6-1, Giacomo Pari (4.3)-Filippo Innocenti (4.3) 6-1, 6-1, Daniele Mingucci (4.3)-Luigi Vicari (4.3) 6-7, 6-4, 10-8, Andrea Ciani (4.3)-Stefano Marcheselli (4.2) 6-1, 6-0, Daniele Lusini (4.3)-Tommaso Faggioli (4.3) 6-0, 6-2, Fabio Fabbri (4.3)-Enea Vinetti (4.2) 6-4, 7-5, Riccardo Langella (4.3)-Francesco Valli (4.3) 6-0, 6-0, Davide Magnani (4.2)-Federico Rossi (4.3) 6-1, 6-0, Maurizio Mascanzoni (4.3)-Emanuele Giorgetti (4.3) 6-1, 6-0, Michele Moroni (4.3)-Michele Fabbri (4.2) 6-3, 5-7, 11-9, Gianmarco Collico (4.3)-Mirco Boschi (4.2) 6-4, 6-7, 10-8, Frederic Raffini (4.3)-Antonio Vittorio Taralli (4.3) 6-0, 6-2, Gabriele Sgroi (4.3)-Alex Vincenzi (4.3) 6-0, 6-1, Fulvio Ruggiero (4.3)-Daniele Perozzi (4.3) 6-4, 6-0, Robi Gasperoni (4.2)-Jacopo Liverani (4.3) 6-4, 7-6, Riccardo Fabbri (4.3)-Andrea Pari (4.3) 3-6, 6-3, 10-4, Leonardo Maccaferri (4.3)-Claudio Moni (4.2) 6-2, 6-3, Alberto Caroni (4.3)-Amerigo Vitali (4.3) 6-0, 6-4, Giovanni Pambianco (4.3)-Federico Pieri (4.3) 6-4, 3-6, 10-4, Andrea Piccone (4.2)-Mauro Paolo Paolini (4.3) 6-4, 6-2.

Il torneo è diretto dal giudice arbitro Ottaviano Turci, assistito da Paolo Pambianco, giudice di sedia Luciano Donini.