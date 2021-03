Doppio oro per gli arrampicatori manfredi della Cardicchio Strocchi

Una conferma e un gradito ritorno hanno caratterizzato le recenti gare degli arrampicatori manfredi. La Italo Giapponese Gea Manetti non è più una sorpresa e con la terza vittoria consecutiva nelle selezioni regionali, questa volta in Lead (difficoltà) presso la palestra Vertical di Forlì, ha raggiunto la matematica certezza di poter accedere ai prossimi Campionati Italiani. Con lei hanno ottenuto buoni piazzamenti Sara Strocchi, Allegra Luccaroni, Ginevra Castellari, Ilaria Parrucci e Gaia Randi. Peccato che Sara si sia dovuta fermare ai piedi del podio, a un passo dalla superfinale disputata dalle prime tre.

Il ritorno è invece di Sofia Marsigli, già due volte campionessa italiana di Speed che, dopo tre anni di assenza dalle competizioni e uno dalle pareti di arrampicata, si è inventata una vittoria in Lead nella Torre della Up Climbing di Bologna per la categoria U18 femminile. Se è vero che oggi pratica sport per piacere personale, gli ultimi decreti di Draghi le hanno imposto di tornare alle gare per poter proseguire l’attività sportiva preferita. E a quanto pare nessuno può accusarla di essere tra i “furbetti delle palestre”.

A tal proposito la ASDS Carchidio Strocchi intende sgombrare ogni dubbio riguardo la sua attività in quanto entrano in palestra soltanto gli atleti reali e i tecnici abilitati, i quali sottostanno a tutte le norme di legge e ai protocolli federali antri-Covid19.

A completare il quadro delle medaglie hanno contribuito anche Alice Strocchi, argento U16 femminile ed Ernesto Placci, bronzo U16 maschile.

Alice oltre ad essere inserita nella Nazionale Giovanile, nonostante la giovanissima età, risulta impegnata anche fra i Senior, dove recentemente ha ottenuto l’argento ai Campionati Regionali di Forlì. Sempre tra i Senior, eccellente il settimo posto di Giovanni Placci in Coppa Italia a Prato.