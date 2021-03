Faenza. Scuderia AlphaTauri a punti con il rookie Tsunoda in Bahrain

Debutto stagionale dai due volti per Scuderia AlphaTauri – Honda, nona con il debuttante Yuki Tsunoda e ritirata con Pierre Gasly in Bahrain. Il francese, autore di una buona qualifica e di un avvio deciso, ha visto sostanzialmente compromessa la sua corsa per un contatto con il pilota McLaren – Mercedes Daniel Ricciardo mentre, lo scatenato giapponese, ha disputato una corsa tutta all’attacco superando in pista anche piloti di grande esperienza come Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. La AT02 motorizzata Honda, nel primo appuntamento 2021, ha dimostrato grande potenza e competitività, lasciando ben sperare per il proseguo del campionato.

“Sono contento di aver segnato punti al mio primo Gran Premio” -esclama Tsunoda entusiasta, scendendo nei particolari della sua corsa- “Penso che questa gara abbia dimostrato le potenzialità e le buone prestazioni della vettura. Resta un po’ di delusione per aver perso alcune posizioni al primo giro per un eccesso di cautela, dovendo poi attaccare nel resto della gara. Ho imparato molto in Bahrain e sarà molto utile per il prossimo appuntamento a Imola. Ho realizzato dei bei sorpassi durante la gara e ammetto che, sorpassare Fernando, è stata un’esperienza molto emozionante. Stiamo parlando di una superstar della Formula 1, sono cresciuto guardando le sue gesta. Sono davvero orgoglioso della mia prestazione e non vedo l’ora di scendere in pista a Imola”.

Yuki Tsunoda, foto AlphaTauri

Il team boss AlphaTauri – Honda, Franz Tost, ha fatto un bilancio del primo appuntamento stagionale: “In seguito ad una soddisfacente sessione di qualifiche l’inizio della gara è stato buono. [] Dopo la safety car Pierre ha rimediato una collisione che ha causato danni all’ala anteriore della vettura, uscendo di pista alla quinta curva, quindi siamo stati costretti a fermarlo ai box per cambiare l’ala, cosa che ovviamente ha richiesto tempo. Forse la mescola più morbida avrebbe evitato l’incidente, visto che il grip sulle gomme medie dopo la safety car era piuttosto basso. Da quel momento in poi, la gara di Pierre è stata compromessa a causa dei danni rimediati sul fondo vettura, il che ha comportato una notevole perdita di prestazioni. Tuttavia, nel suo ultimo stint di gara, Pierre ha realizzato dei tempi sul giro fantastici ed è stato davvero uno dei più veloci in pista. Sfortunatamente siamo stati costretti a ritirare Gasly verso la fine della gara per un sospetto problema al cambio, che dobbiamo approfondire. Insomma, Pierre non è riuscito a segnare punti, ma in qualifica ha fatto un lavoro fantastico e oggi ha dimostrato che il passo gara c’è.

Pierre Gasly a colloquio con Franz Tost. Foto AlphaTauri

Yuki ha disputato la sua prima gara in F1 e devo dire che ha fatto davvero un lavoro fantastico. L’obiettivo era quello di passasse indenne dal primo giro in modo da poter correre la sua gara ed è esattamente quello che ha fatto. Yuki ha fatto tanti sorpassi -credo sia stato il pilota autore del maggior numero di sorpassi- e anche i suoi tempi sul giro sono stati molto competitivi, sia con la gomma media che con la mescola dura. Tsunoda ha meritato la nona posizione ed è stato davvero bello vedere come ha combattuto contro Kimi Raikkonen, Lance Stroll e altri piloti. Yuki è il primo pilota giapponese a segnare punti nella gara d’esordio e penso sia stato fantastico che abbia ottenuto questo risultato con AlphaTauri.

Mando un grande ringraziamento ai ragazzi della Honda per aver lavorato così tanto nei mesi invernali, avendoci fornito una PowerUnit così competitiva, essenziale per le nostre prestazioni”[].