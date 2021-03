La Fenix supera la VTB al Tie break

Ennesima battaglia vinta per la Fenix, ma per regolare la determinata VTB Masi Bologna al tie break deve lottare fino all’ultimo, conquistando alla fine due punti comunque preziosi.

L’avvio di gara è tutto di marca faentina, con la Fenix che si aggiudica il primo set 25-21 e il secondo 25-16. Sembra che l’inerzia sia ormai per le padrone di casa, ma la VTB reagisce alla grande, annullando due match point e vincendo la frazione 27-25. Una rimonta che sposta gli equilibri, tanto che le bolognesi vincono anche il quarto set con un eloquente 25-12. Proprio nel momento più difficile, la Fenix reagisce da grande squadra e si aggiudica il tie break 15-12.

“Questa partita potrebbe far pensare ad un punto perso – spiega coach Maurizio Serattini – ed invece credo sia stata una bella dimostrazione di come ogni gara debba sempre essere affrontata con la massima concentrazione dal primo all’ultimo minuto. La VTB è un’ottima squadra giovane che se lasciata giocare riesce ad essere pericolosa e lo ha dimostrato. Alle mie ragazze faccio i complimenti per la bella reazione avuta nel tie break, ma dalla prossima gara occorrerà maggiore determinazione. Giocheremo in casa del San Giovanni in Persiceto che sul proprio campo ha sempre conquistato tre punti e dunque servirà una prestazione maiuscola”.

Nel prossimo turno la Fenix giocherà in casa del Calanca Persiceto sabato 3 aprile alle 21(recupero della penultima di campionato), match che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale You Tube della Pallavolo Faenza.

Il tabellino

Fenix 3 – VTB Bologna 2

(25-21; 25-16; 25-27: 12-25; 15-12)

FAENZA: Tomat 15, Casini 16, Melandri 1, Alberti 6, Gorini 3, Taglioli 5, Guardigli 6, Grillini 9, Emiliani, Baravelli 2, Maines. All.: Serattini

BOLOGNA: Bernardeschi 3, Ceroni 14, Ugolini 7, Ciccarelli 19, Bongiovanni 14, Barbieri 9, Melloni 1. All.: Pasini

Arbitri: Santoniccolo e Albergamo

Note. Faenza: Battute vincenti: 5; Muri 11; Errori in battuta 10

Bologna: Battute vincenti: 8; Muri 7; Errori in battuta 16

Classifica: Faenza*** 18; Ravenna** 14; Calanca Persiceto*** 13; Fatro Ozzano**** 11; VTB Masi Pianamiele Bologna****** 1; US Rubierese**** 0. * gare da recuperare