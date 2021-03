Le piccole atlete di Rhythmic Ravenna conquistano l’oro al campionato regionale di squadra Gold

Domenica 28 marzo si è concluso nel migliore dei modi il campionato regionale di squadra gold allieve di ginnastica ritmica per la società Rhythmic Ravenna. Le piccole atlete (classe 2011) Emma Brandolini, Sara Missiroli e Matilde Trogliero nella categoria A3 conquistano il gradino più alto del podio, scalando la classifica generale e ottenendo oltre al titolo di campionesse regionali il passaggio diretto al campionato Nazionale che si svolgerà dal 7 al 9 maggio a Desio.

Non da meno le compagne più grandi Greta Benelli, Sofia Carol Rossillo, Anna Colli, Ambra Santi e Laura Leoni nella categoria A2 guadagnano, in questo difficile campionato F.G.I., un bel bronzo qualificante per la Zona Tecnica (campionato interregionale) che si svolgerà il 10 e 11 aprile a Biella. In questa sede anche loro gareggeranno per l’ambita qualificazione alla fase Nazionale.

Questi ottimi risultati si vanno ad aggiungere a quelli raggiunti dalla atlete silver della società ravennate il 14 marzo 2021 nel campionato individuale LA1 ed LA2.

Di seguito i podi ottenuti:

Virginia Vismara ORO (LA1 A1)

Zanin Mariasole ARGENTO (LA1 J2)

Piccolo Elisabeth ORO (LA2 J1)

Pirazzini Cecilia ARGENTO (LA2 J1)

Popel Giulia Elena BRONZO (LA2 J1)

Prestieri Alessandra ORO (LA2 J2)

Travo Valentina ARGENTO (LA2 J2)

Grandi Anna BRONZO (LA2 J2)

Guarino Lucia ORO (LA2 J3)

Tessadri Sara ORO (LA2 S1)

Marangon Martina ARGENTO (LA2 S1)

Pirazzini Camilla BRONZO (LA2 S1)

Liverani Matilde ORO (LA2 S2).