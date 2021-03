Presentato il Giro di Romagna per Dante Alighieri: dal 22 al 25 aprile sport e cultura si uniscono

Quattro giornate in cui sport e cultura si uniranno in un nuovo grande evento per giovani talenti del ciclismo, occasione di promozione per il territorio e opportunità di rilancio per l’economia e il turismo.

È anche questo il Giro di Romagna per Dante Alighieri, gara ciclistica a tappe per Elite e Under 23 che si svolgerà dal 22 al .

Quattro tappe su percorsi misti, adatte agli scalatori, ai passisti e ai velocisti, per risvegliare la voglia di sfida sportiva ad altissimo livello tra i migliori team italiani, che potranno confrontarsi con numerosi coetanei stranieri per ridare slancio al proprio sogno di diventare ciclisti professionisti.

La prima edizione della corsa si svolge nel pieno delle celebrazioni per 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri in luoghi che il Sommo Poeta, “primo turista in Romagna”, ha conosciuto bene, avendoli visitati in lungo e in largo da giovane, oltre ad aver citato personaggi ed episodi nella Divina Commedia, fino a trovare ospitalità in Romagna dopo il suo esilio da Firenze.

E proprio in questo contesto il Giro di Romagna per Dante Alighieri si propone “di raccontare Dante con un innovativo progetto di comunicazione, portato avanti con il fondamentale supporto della Regione Emilia-Romagna, di APT Servizi Emilia-Romagna, Destinazione Romagna, Visit Romagna e delle amministrazioni dei sette Comuni sede di partenza e arrivo di tappa (Bellaria Igea Marina, Cattolica, Gradara, Ravenna, Riccione, San Leo e Santa Sofia)”.

A organizzare il Giro di Romagna per Dante Alighieri è Extragiro, il gruppo di lavoro nato dalla collaborazione tra la Nuova Ciclistica Placci 2013 presieduta da Marco Selleri e Communication Clinic di Marco Pavarini. Una sinergia che, dopo il rilancio del Giro d’Italia Under 23 e l’organizzazione dei Campionati del Mondo di ciclismo Imola – Emilia-Romagna 2020, continua a lanciare nuovi progetti che ruotano intorno alla bicicletta, legati alla valorizzazione dello sport e dei territori toccati, al cicloturismo, alla trasformazione della mobilità sostenibile.

I talenti del ciclismo, nella categoria che dista un solo passo dal professionismo, ripartono dall’Emilia-Romagna e dalla sua vocazione per la bicicletta, sempre più punto di riferimento per il rilancio del turismo e dei settori economici connessi al mondo dello sport nel nostro Paese. I Campionati del mondo di ciclismo Imola – Emilia-Romagna 2020 hanno spedito in ogni Continente una cartolina mozzafiato dell’Emilia-Romagna, dei suoi calanchi e della sua capacità di reazione: anche il presidente del Comitato Olimpico internazionale Thomas Bach l’ha definito il “nuovo record olimpico: l’organizzazione dei Mondiali in tempi record”.

Il riferimento a Dante Alighieri e alle sue opere sarà esplicito, già a partire dalle quattro ambite maglie in palio, caratterizzate dal design innovativo delle linee del partner Alé: la speciale maglia “Divina Commedia”, denominata anche “Romagna – La terra della dolce vita”, al leader della classifica generale, la maglia rossa “Inferno” GLS al primo della classifica a punti, la maglia verde “Purgatorio” il Resto del Carlino al leader dei gran premi della montagna e la maglia bianca “Paradiso” Suzuki al primo della classifica dei giovani.

Anche Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, Romagna Iniziative, Ursus e Ferretti Hotels Group affiancano il Giro di Romagna per Dante Alighieri, nuovo grande evento sportivo che ha come filo conduttore la narrazione di una storia speciale come quella tra Dante e la Romagna, fortemente evocativa di luoghi e cultura del nostro Paese e di un territorio che dimostra ancora una volta di saper fare sistema anche nei momenti più impegnativi.

LE QUATTRO TAPPE DEL GIRO DI ROMAGNA PER DANTE ALIGHIERI

1° tappa: giovedì

Riccione (Rn) – Gradara (Pu)

2° tappa: venerdì

Bellaria-Igea Marina (Rn) – Santa Sofia (Fc)

3° tappa: sabato

Cattolica (Rn) – San Leo (Rn)

4° tappa: domenica

Ravenna (Ra) – Ravenna (Ra)

LE QUATTRO MAGLIE DI LEADER DELLE CLASSIFICHE



Maglia “Divina Commedia” Romagna – la terra della dolce vita (leader della classifica generale)

Maglia rossa “Inferno” GLS (leader della classifica a punti)

Maglia verde “Purgatorio” il Resto del Carlino (leader dei gran premi della montagna)

Maglia bianca “Paradiso” Suzuki (leader della classifica dei giovani)

LE DICHIARAZIONI

“Lo sport e la cultura – ha commentato Stefano Bonaccini Presidente Regione Emilia-Romagna – sono tratti distintivi della storia dell’Emilia-Romagna. Vederli uniti, insieme, per questa importante manifestazione è significativo, a maggior ragione in un momento così difficile per lenostre comunità e che auspichiamo sia di svolta, grazie all’accelerazione della campagna vaccinale.L’Emilia-Romagna è una terra di sport e come Regione ci stiamo investendo molto, perché riteniamo losport un eccezionale veicolo di promozione culturale, sociale ed economico di tutto il territorio.Dunque grazie agli organizzatori del Giro di Romagna per Dante Alighieri per l’impegno e la professionalità, che hanno ancora una volta dimostrato e che si riflette nella qualità di questa manifestazione”

“Ravenna è lieta di accogliere il Giro di Romagna – ha dichiarato Michele de Pascale Sindaco di Ravenna – quest’anno dedicato a Dante Alighieri nella ricorrenza dei settecento anni dalla morte, avvenuta nella nostra città.Il carattere identitario della manifestazione, declinato fin dalla sua nascita con una precisa attenzione verso gli accadimenti più importanti che si svolgono sul territorio romagnolo, fa del Giro un’occasione di festa all’insegna di valori condivisi che non sono solo sportivi grazie alla tradizionale passione per le due ruote, ma anche culturali e storici, in grado di contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione deiluoghi.Ispirarsi a Dante Alighieri, padre della lingua italiana, simbolo nazionale, amplia poi e travalica i confini locali e rende merito al Giro che si inserisce a pieno titolo tra i numerosi eventi che l’amministrazione ha promosso in memoria del Poeta.La tappa che interesserà Ravenna chiude l’evento e si disputerà su un percorso soprattutto pianeggiante che invita ad un finale in volata, in cui esprimere e trasmettere entusiasmo e passione. Ai giovani atleti coinvolti, agli organizzatori, ai sostenitori va il nostro apprezzamento, il nostro saluto di benvenuto e soprattutto l’augurio per un’edizione ricca di soddisfazioni e di successi”