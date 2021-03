Un’OraSì Ravenna attenta e determinata supera Cento 91-70

Convincente successo per l’OraSì Ravenna che al Pala Costa vince il derby contro la Tramec Cento 91-70. Una gara che i ragazzi di coach Cancellieri hanno indirizzato già dal primo quarto e poi chiuso nel terzo periodo, terminato con un parziale di 30-14. Quattro giocatori in doppia cifra (Cinciarini 21, Simioni 19, Rebec 13 e Givens 11) ma ancora una volta l’intensità giusta è arrivata da tutta la squadra. Per l’OraSì è la quinta vittoria nelle ultime sei gare, il miglior viatico per affrontare i prossimi due impegni della regular season a partire dalla sfida di sabato prossimo contro la Stella Azzurra.

La partita

OraSì in campo con Rebec, Denegri, Oxilia, Givens, Simioni, Cento tiene Cotton a riposo preacuazionale e schiera Moreno, Gasparin, Fallucca, Petrovic, Peric. Tripla di Petrovic in apertura, poi Ravenna va 8-3 con i canestri di Denegri, Simioni, Rebec e Givens per il primo timeout coach Mecacci. Bel duello Simioni-Peric con il lungo giallorosso che mette a segno 9 punti e limita il croato di Cento costringendolo al secondo fallo in pochi minuti. Entrano Cinciarini, Venuto e Chiumenti da una parte, Leonzio, Ranuzzi e l’ex Jurkatamm per gli ospiti, poi arrivano due triple di Rebec sulla sirena, la prima da dieci metri (23-13). Un buon primo quarto va in archivio sul 28-16.

Si riprende con una fase in cui le difese che hanno la meglio sugli attacchi e l’OraSì resta avanti (34-22). Cento con Petrovic, Leonzio e Peric si riporta sotto (38-30), poi una bella palla rubata da Rebec propizia la tripla di Givens che, marcato, si ripete poco dopo (43-32). L’intensità sale, Ravenna chiude in avanti con una rimessa a quattro secondi dalla fine, Rebec serve Cinciarini che, ben difeso, trova una tripla di puro talento che scrive 46-35 all’intervallo lungo.

L’OraSì rientra dagli spogliatoi con grande convinzione ed energia e scava il solco decisivo con tre minuti di fuoco: Rebec ruba un’altra palla e vola appoggiando al vetro, poi una bella difesa di Givens, la tripla di Simioni e un’altra difesa che porta Cento alla violazione dei 24 secondi costringono Mecacci alla sospensione. Ravenna però non molla la presa e aumenta il vantaggio ancora con Givens (55-35). Il parziale del quarto diventa 13-0 e Cento corre ai riparti con un altro timeout. Il primo canestro degli ospiti arriva dopo 6 minuti e l’OraSì allunga ancora con Cinciarini, Oxilia e Rebec (65-37). Poi si segna solo dall’arco (Venuto, Oxilia, Cinciarini da una parte, Gasparin, Leonzio e Jurkatamm dall’altra) e il punteggio all’ultima pausa è 76-49.

Negli ultimi dieci minuti l’OraSì controlla e c’è tempo per il primo canestro di giornata di Maspero, l’ideale standing ovation per un Cinciarini sempre solido che chiude con 21 punti, e l’ingresso in campo di Buscaroli, Guidi e Vavoli. Finisce 91-70 per una bella OraSì.

Il commento

Coach Massimo Cancellieri: “Farò una valutazione molto onesta: abbiamo giocato contro una squadra a cui mancava il fulcro, il cardine del loro gioco, cioè Cotton; per noi, quindi, è stato un pochino più facile, però non posso assolutamente sminuire la forza della nostra squadra, che ha vinto la partita in maniera convincente. Non accetterò quindi commenti in cui si dica che era troppo facile vincere: se avessimo giocato una partita un po’ meno solida e meno attenta, non sarebbe stata facile. Loro hanno un’anima ben precisa, ben definita, hanno un gruppo molto forte ma noi abbiamo fatto una partita dove abbiamo cercato di distruggere, pian piano, la loro solidità. Sono contento perché abbiamo fatto un’altra prestazione convincente e poi è anche il primo derby che vinciamo”.

Il tabellino

OraSì Ravenna-Tramec Cento 91-70 (28-16, 46-35, 76-49)

OraSì Ravenna: Rebec 13, Cinciarini 21, Chiumenti 2, Denegri 9, Givens 11, Venuto 6, Maspero 2, Oxilia 8, Simioni 19, Buscaroli, Guidi, Vavoli. All.: Cancellieri. Assistenti: Savignani, Taccetti.

Cento: Leonzio 16, Fallucca 6, Moreno 4, Petrovic 9, Ranuzzi 5, Cotton NE, Jurkatamm 8, Gasparin 7, Berti 6, Peric 9, Roncarati NE. All.: Mecacci. Assistenti: Cotti, Curati