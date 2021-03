È ufficiale il tesseramento di Emnes. Arrivato il trasfer per la punta olandese

Ravenna FC ha comunicato di avere tesserato l’attaccante olandese Marvin Emnes che si legherà ai colori giallorossi fino a fine stagione.

Classe ’88 Marvin era attualmente svincolato dopo un’ultima esperienza in MLS al Vancouver FC. In carriera dopo essere cresciuto nel settore giovanile dello Sparta Rotterdam ha militato a lungo in Inghilterra, tra Premier e Championship indossando le maglie di Middelsbrough, Swansea e Blackburn. Indosserà la casacca numero 35.