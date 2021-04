Basket Ravenna. Da Emiliana Motor la presentazione di OraSì-Stella Azzurra

Prestazioni, gioco di squadra e identità. Queste le basi di un gruppo sportivo vincente e di un’azienda leader come Emiliana Motor, storica concessionaria Ford da oltre 50 anni attiva sul territorio ravennate e partner del Basket Ravenna per la settima stagione consecutiva. Nella sede di Fornace Zarattini è stata presentata la partita di domani, sabato 3 aprile, che vedrà l’OraSì impegnata al Pala Costa contro la Stella Azzurra (palla a due alle ore 17, diretta su ÈTV/ Rete7, canale 10 DTT, e su LNP Pass).

“Vi ringrazio perché si riprende una consuetudine che avevamo negli anni, ovvero quella di ospitare una conferenza stampa pre-partita – ha commentato Giovanni Mazzini, titolare della concessionaria e grande tifoso dell’Orasì Ravenna – Un segnale di ritorno alla normalità, di quelle che erano le nostre consuetudini. Ci fa molto piacere ospitare il coach Massimo Cancellieri e Daniele Cinciarini che sono due punti di riferimento molto importanti del Basket Ravenna”.

Coach Massimo Cancellieri ha introdotto così la gara contro la Stella Azzurra: “Innanzitutto per noi le insidie sono quelle di ogni partita di un campionato molto strano, dove già la preparazione della partita di per sé lascia il tempo che trova, perché a volte come ho già detto, ci troviamo durante la partita a doverci adattare a situazioni diverse da quelle preparate. Stella Azzurra ha cambiato completamente l’approccio e il modo di giocare dall’inizio dell’anno ad oggi; hanno trovato una quadratura che adesso impensierisce qualsiasi avversario che incontrano. Mettono tanta energia in contropiede e nel difendere a tutto campo, hanno capacità di colpire soprattutto con i due elementi di riferimento, Thompson e Rullo, che hanno dato a questi ragazzi un valore aggiunto anche sotto il profilo dell’esperienza; oltre a Marcius che sotto canestro è in grado di dare presenza a rimbalzo, presenza in difesa e finisce ciò che gli altri creano. Abbiamo bisogno di interpretare la partita così come abbiamo fatto nelle ultime uscite, poi andare in campo e cercare di essere noi stessi, ora che abbiamo un’identità che prima faticavamo a trovare”.

“A Ravenna mi trovo bene perché è una città a modello famigliare e la società non ti fa mancare niente – ha aggiunto Daniele Cinciarini – Da questo punto di vista è tutto positivo, poi è ovvio è un anno particolare, però la società ha retto bene a questo momento. Nell’ultimo periodo abbiamo trovato un’identità e vorremmo continuare su questa lunghezza d’onda, abbiamo vinto in partite e campi difficili che nessuno aveva preventivato. Penso che tutto ciò che è nelle nostre mani lo dobbiamo fare, adesso abbiamo le ultime due partite in casa e dobbiamo rimanere concentrati per arrivare al meglio alla seconda fase. Contro Stella Azzurra sarà molto difficile perché loro sono in cerca di una posizione migliore, sono in lotta con San Severo e ora come ora hanno più possibilità di non arrivare in ultima posizione; è una squadra imprevedibile che punta su due elementi di esperienza che agiscono in un gruppo di giocatori giovani ed energici. Noi abbiamo alzato il ritmo e l’intensità del nostro gioco, il gruppo c’è e siamo molto uniti. Abbiamo trovato la giusta quadratura anche grazie allo sforzo della società che ha ingaggiato Rebec. Dobbiamo interpretare al meglio queste ultime due partite senza pensare ai risultati degli altri, che sarebbe un inutile spreco di energie. Facciamo quello che è nelle nostre possibilità e poi ciò che verrà verrà”.