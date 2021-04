Laura Mazzotti è la nuova presidente del Basket Club Russi

Resta al femminile la Presidenza del Basket Club Russi. La Società russiana è stata guidata per ben 18 anni da Carla Capucci, storica figura conosciuta da tutto il mondo del Basket provinciale e regionale, venuta a mancare lo scorso 13 febbraio.

L’assemblea dei soci del BCR, con l’intenzione di dare continuità al lavoro svolto in tutti questi anni, ha nominato Presidente Laura Mazzotti, russiana, che ricopriva precedentemente la carica di consigliere. Confermata l’intera compagine del Consiglio Direttivo, con Christian Bassi vicepresidente, mentre continueranno a rivestire la carica di consigliere Maria Luisa Fabbri, Federico Vespignani, Emanuele Rinaldini e Marco Venturini, che svolge anche il ruolo di Direttore Generale.

“Sono molto orgogliosa di portare avanti la tradizione di una Presidenza al femminile, consapevole di raccogliere un’eredità importantissima come quella di Carla, donna carismatica e competente che in questi anni ho ammirato molto per la sua capacità di farsi rispettare e apprezzare in un mondo ancora molto maschile – commenta Laura Mazzotti. – A lei vanno ogni giorno i nostri pensieri e la sua testimonianza di servizio e passione che ci ha trasmesso in questi anni sarà una preziosa ispirazione per tutti noi. Mi ritengo lusingata e fortunata di potermi occupare di Basket, che non considero solo uno sport, ma un mondo che mi appassiona molto, potendo così dare il mio contributo a questa Società alla quale mi sento molto legata, insieme a tante persone con le quali ho instaurato rapporti di amicizia e profonda stima”.