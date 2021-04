Conad Olimpia Teodora Ravenna cerca il poker ospitando al PalaCosta il Cus Torino

Dopo le tre vittorie in 7 giorni della scorsa settimana che l’hanno proiettata in solitaria in vetta alla classifica della Pool Salvezza di Serie A2, la Conad Olimpia Teodora torna in campo per il turno pasquale ospitando al PalaCosta il CUS Torino. Nella partita in programma al PalaCosta per domenica 4 aprile alle ore 17, Ravenna proverà quindi di prolungare la striscia positiva di vittorie, cercando anche il riscatto dopo la sconfitta per 3-2 subita all’andata in Piemonte.

Per la Conad, oltre a Chiara Poggi, ancora out per l’infortunio alla caviglia di settimana scorsa, indisponibile anche Greta Monaco, sempre a causa di un guaio alla caviglia. Saranno aggregate alla prima squadra dal settore giovanile Giorgia Candolfini e Sara Fontemaggi. Arbitri del match saranno Simone Fontini e Andrea Clemente.

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Arriviamo a questa gara da un buon momento, perché nove punti in tre partite sono un ottimo bottino, soprattutto a livello di fiducia e consapevolezza. Abbiamo fatto una settimana di allenamenti un po’ rattoppati avendo perso Monaco oltre a Poggi, ma fortunatamente, grazie al supporto della squadra di B2 di Delgado, siamo riusciti a lavorare in buon numero. Inutile nascondere che c’è un po’ di stanchezza perché il campionato è lungo e faticoso, ma abbiamo ritrovato un buon ritmo di gioco e le ultime tre partite sono andate in crescendo a livello di qualità. Quello che mi aspetto dal match contro Torino è una qualità di gioco superiore rispetto a quella espressa all’andata e son convito che saremo in grado di farlo, poi vedremo il risultato. Fin dalla prima partita della Pool Salvezza lavoriamo per arrivare primi, ora puntiamo a rimanerci e la cosa positiva è che dipende solo da noi. Il percorso che abbiamo fatto ci ha aiutato molto, perché le ragazze sono state brave a uscire da un momento non facile. Sono sempre state molto disponibili e so che saranno in grado di lottare ancora per il traguardo”.

La classifica Serie A2 Pool Salvezza

Conad Olimpia Teodora Ravenna 35*, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 32^, Itas Città Fiera Martignacco 31*, Geovillage Hermaea Olbia 27, Barricalla Cus Torino 23, Club Italia Crai 19***, CDA Talmassons 18****, Exacer Montale 8*, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 6*.

^ Una partita in più / * Una partita in meno / ** Due partite in meno / *** Tre partite in meno / **** Quattro partite in meno.

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”. La diretta streaming del match sarà disponibile, come sempre, su LVF TV ( www.lvftv.com ), con il commento di Marco Ortolani, e sarà inoltre trasmessa in differita su Teleromagna (canale 74 del Digitale Terrestre), martedì sera alle ore 21.

In foto l’ultima partita casalinga contro Montale (Foto Daniele Ricci)