Sabato 10 aprile gli Aviators affrontano a Lugo la Vetorix Mirano

Sabato 10 aprile arriva a Lugo la Vetorix Mirano che poco più di un mese fa gli Aviators avevano affrontato sul campo veneto portando a casa contestualmente i primi punti in classifica e la prima vittoria esterna della stagione.

Ma poi è successo l’impensabile quando sei giocatori, compreso l’intero staff tecnico dei veneti, ha deciso di rinunciare alla stagione sportiva obbligando i dirigenti miranesi a correre immediatamente al riparo riaprendo il mercato e stravolgendo in questo modo il roster che si presenterà al Palabanca.

I biancoverdi dovranno affrontare una formazione che, se da un lato deve ancora recepire definitivamente i nuovi meccanismi dall’altra parte “ci obbligherà ad affrontare una partita al buio”, come dichiara coach Tumidei, e non ci sarà stato quindi il tempo necessario per preparare adeguatamente il match.

Rispetto al gruppo della prima parte di stagione ci saranno soltanto Negri, Ranzato, Zorzi e Minincleri. A loro si affiancheranno Gomirato, Benzon, Casarin, De Lazzari, Bobbo, Cardazzo, oltre agli ultimissimi arrivati che sono Edoardo Musco e Giacomo Povelato, due giocatori che arrivano in prestito dal Basket Mestre.

La Vetorix Mirano aveva annunciato fin da subito anche i nomi dei nuovi tecnici: si tratta di Angelo Minincleri e Michele Favaretto. Minincleri, che sarà l’head coach, torna a sedere sulla panchina biancazzurra dopo aver guidato Mirano per diverse stagioni nel passato, mentre per Favaretto, il suo vice, sarà alla prima avventura a Mirano.