La Pietro Pezzi Ravenna di nuovo protagonista fuori campo con una donazione all’Associazione Giacomo Sintini

Un piccolo gesto, per un grande significato. È il principio che – diventato ormai un tratto distintivo – continua ad ispirare la Sirio Pietro Pezzi, club pallavolistico di Ravenna, sempre più impegnato non solo sul parquet, ma anche nel campo del sociale e della solidarietà. Dopo aver donato 30 uova di Pasqua ai piccoli degenti del reparto di pediatria dell’ospedale ‘Santa Maria delle Croci’ di Ravenna, il sodalizio ravennate, attivo da 4 anni a livello regionale e intitolato a Pietro Pezzi – pallavolista e poliziotto, scomparso nel settembre 2017, all’età di 29 anni, a causa di un incidente stradale mentre era in servizio – ha devoluto 418 euro all’Associazione Giacomo Sintini.

La somma è stata raccolta grazie alla sensibilità e alla solidarietà di atleti, tecnici, famigliari e tifosi, in occasione di una simpatica iniziativa interna che ha coinvolto i tesserati della Pietro Pezzi Ravenna, club che partecipa ai campionati di serie C regionale, Prima divisione provinciale e under 19.

Nello specifico, la donazione è stata effettuata in ricordo di Tommaso Sintini, fratello di Giacomo ed ex pallavolista oltre stimato veterinario, scomparso improvvisamente nella notte tra il 16 e il 17 novembre, all’età di 44 anni.

«La cosa straordinaria che ci ha riempito il cuore – commenta Alessio Saporetti, dg della Pietro Pezzi Ravenna – è stata quella di vedere il trasporto e l’adesione mostrata da tutti i nostri atleti, dirigenti e sostenitori, quando abbiamo lanciato questa iniziativa, specificando che i proventi sarebbero stati devoluti in beneficienza all’Associazione Giacomo Sintini in memoria del fratello Tommaso per contribuire all’acquisto di due macchinari da donare al reparto di pediatria dell’ospedale di Ravenna. Tommaso è stato esempio di professionalità e umanità, sia col pallone da pallavolo, sia col camice da veterinario. E, per noi della Pietro Pezzi, è un esempio e un modello da seguire».