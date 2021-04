Circolo Ravennate della Spada. A Bologna ricominciano le gare ufficiali: in pedana Merola, Stella e Bombardi

La traversata nel deserto che ha costretto a lungo la scherma come molti altri sport a stare ferma finisce finalmente questo weekend. Iniziano infatti sabato 10 e domenica 11 aprile alla palestra Record del CUS Bologna le gare regionali di qualificazione ai campionati nazionali di ogni categoria. Un calendario agonistico rivoluzionato rispetto a quello ordinario ed inevitabilmente condizionato dalla fase pandemica che si concentra totalmente in quella che in genere era la parte finale della stagione schermistica.

Si comincia oggi, sabato 10 aprile, a Bologna con la cadetta Serena Merola mentre domenica 11 aprile sarà la volta della categoria giovani spada femminile con Sofia Stella e Martina Bombardi.

Il prossimo weekend sarà invece dedicato ai maschi delle stesse categorie.

Gare, quelle in corso, utili per staccare il pass per la prova che conferirà i titoli italiani, in programma a Riccione per metà maggio.

C’è molta emozione presso la sala scherma di via Falconieri. La società presieduta da Angelo Marri infatti non partecipa a gare ufficiali di scherma dal febbraio 2020, pochi giorni prima dell’inizio dell’emergenza pandemica, e c’è una grandissima voglia di tornare sulle pedane che contano.