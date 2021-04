CT Cervia. Ai quarti di finale il memorial ‘Borghetti’: brillano i ravennati Vico e Cilibic

Giovanni Marra, responsabile tecnico del Tc Riccione, Davide Brunetti, promettente allievo della Galimberti Tennis Accademy a Cattolica, e Alessandro Vico, allievo della Ravenna Tennis Academy, tra i primi a qualificarsi per i quarti nel tabellone maschile del Memorial “Mario Borghetti”, la rassegna nazionale di 3°, maschile e femminile, che si svolge al Circolo Tennis Cervia. Nel turno precedente in bella evidenza Pietro Vagnini (Tc Viserba), Leonardo Bertozzi (Ct Rimini) e Riccardo Foschini (Marina Sport Center). Nel femminile quarti per Sara Sirena, maestra al Ct Cicconetti, Alice Stella (Tc Imola) e Sofia Cilibic, altra promessa della Ravenna Tennis Academy.

5° turno: Pietro Vagnini (3.1, n.7)-Alessandro Manco (3.3) 6-2, 6-1, Leonardo Bertozzi (3.1, n.18)-Marco Turchi (3.3) 3-6, 6-3, 10-8, Leone Spadoni (3.2)-Massimiliano Agnello (3.1, n.22) 6-3, 7-6, Riccardo Foschini (3.2)-Simone De Luigi (3.1, n.4) 6-2, 6-3, Luca Grandi (3.2)-Davide Coffari (3.5) 6-2, 6-3, Nicolò Zanotti (4.1)-Matteo Mussoni (3.2) 6-3, 2-6, 12-10, Fabio Felicetti (3.1, n.9)-Luca Ballotta (3.3) 6-4, 6-3. Ottavi: Giovanni Marra (3.1, n.16)-Pietro Montemaggi (3.1, n.17) 6-3, 6-4, Davide Brunetti (3.4)-Tommaso Spina (3.2) 6-4, 6-3, Marco Chiarello (3.1, n.13)-Luca Gori (3.4) 6-0, 6-0, Giacomo Caroli (3.1, n.5)-Claudio Vivani (3.2) 6-2, 6-4, Alessandro Ribani (3.1, n.19)-Enea Castelvetro (3.1, n.14) 6-1, 6-1, Alessandro Vico (3.2)-Jack Langley Chapman (3.1, n.3) 3-6, 6-4, 10-3.

Femminile, 3° turno: Alice Amadori (3.4)-Lucrezia Vagnini (3.3) 6-4, 6-3, Ambra Tommasi (3.2)-Virginia Lodi (3.3) 6-1, 6-3. Ottavi: Beatrice Proli (4.4)-Giorgia Benedettini (3.1, n.8) 6-3, 6-1, Sara Sirena (3.3)-Sonia Pianzi (3.1, n.9) 6-3, 6-2, Annalisa Munari (3.4)-Agnese Arduini (3.3) 3-6, 6-3, 10-6, Alice Stella (3.1, n.11)-Alice Battistuli (3.5) 6-4, 6-1, Sofia Cilibic (3.3)-Demi Reggianini (3.4) 6-2, 6-2. Quarti anche per Veronica Tosi (3.3).

Il torneo è diretto dal giudice arbitro Ottaviano Turci, assistito da Paolo Pambianco, giudice di sedia Luciano Donini.