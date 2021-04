Riapertura centri sportivi. La soddisfazione delle società del settore calcio giovanile di Cervia

Viene salutato con particolare soddisfazione la riapertura dei centri e impianti sportivi del nostro comune dai dirigenti delle società sportive dilettantistiche del comune di Cervia: asd calcio Del Duca Grama – Junior Cervia e la Polisportiva Savio.

Le tre società alle quali vengono affidati i giovani cervesi che si avvicinano alla disciplina sportiva del calcio settore giovanile, nelle quali militano oltre 500 ragazzi, si sentono soddisfatti “di poter ripartire, anche se ancora con regole restrittive come previste dai Dcpm e decreti e ordinanze (tesserati, piccoli gruppi, distanziati, senza docce, con utilizzo borracce personali, mascherine e controlli con misurazione febbre etc) per poter permettere ai giovani che stanno pagando un prezzo altissimo di questa situazione pandemica, di trovarsi e fare attività fisica sportiva”.

“Anche le famiglie hanno appreso la cosa con particolare interesse, perché ci tenevano a far ripartire i propri figli in modo da poterli vedere impegnati e scaricare anche quella adrenalina che si è accumulata in questo periodo di ristrettezze e chiusure. Ovviamente, il nostro auspicio – affermano i dirigenti -, è quello di poter vedere presto la ripartenza, quanto prima, con tutte le possibilità che offre il calcio, con le partite tornei e campionati. Per ora ci accontentiamo comunque di ripartire; perché lo sport è benessere è salute, benefici che viaggiano insieme e saranno il volano e l’iniezione di fiducia con la quale vogliamo guardare al futuro. Sostenitori anche delle prossime aperture delle palestre e piscine, sempre con quella attenzione e responsabilità che contraddistingue noi e gestori di altri impianti sportivi. Parola d’ordine: con fiducia guardare avanti per non tornare più indietro!”.