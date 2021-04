Faenza. Tante medaglie per la Diamante Torelli alle gare di Federazione

Ottimi risultati per le ginnaste agoniste della Diamante Torelli di Faenza alle prime gare di questa stagione sportiva. Per la categoria più alta FGI LD, medaglia d’oro per Gori Alessia per la categoria Senior 2 e medaglia d’argento per Gulmanelli Elisa per la categoria Senior 1.

Ottime prestazioni anche per le compagne della categoria FGI LC, secondo posto per Zampieri Valentina tra le Senior 1 e Cappelli Margherita tra le Junior, terza e quarta posizione rispettivamente per Vignoli Martina e Reali Francesca tra le Senior 2. Per le compagne della categoria FGI LB si aggiudica uno strabiliante oro Canalini Francesca tra le Senior 2. Buoni risultati anche per le compagne Costerni Rita, Costerni Gemma, Monti Matilde, Evilio Lisa, Lombardi Alice e Merendi Maria Giulia che hanno condotto una gara di alto livello.

Complimenti a tutte le ginnaste agoniste della A.S.D. Diamante Torelli di Faenza che hanno aperto questa difficile stagione sportiva, particolarmente dura per la gestione anti-Covid degli allenamenti in palestra. Molto soddisfatte le allenatrici Negri Michela, Conti Virginia e Fabbri Melissa e il direttore sportivo Alessandra Savini.