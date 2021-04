Grandi risultati per Edera Ravenna alla 1° prova del Campionato Individuale LC GAF

Sabato 10 aprile a Rimini si è svolta la 1° prova del Campionato Individuale LC GAF, per alcune atlete esordio in questo livello.

Per la categoria Allieve 2 (classe 2011) la piccola Desiree Luppino si aggiudica la medaglia di bronzo.

Categoria Junior 1 (classe 2008) bronzo per Francesca Balzani e undicesimo posto per Alice Melini, esordio in questo campionato per entrambe le atlete dell’Edera.

Categoria Junior 2 (classe 2007) podio interamente marchiato Edera Ravenna: primo posto per Sofia Mengoni, secondo posto per Sofia Rivalta e terzo posto per Elena Casadio.

Categoria S1 (classe 2004/05) ulteriore podio interamente Edera: primo posto per Francesca Benini, secondo posto per Giorgia Cordioli, terzo posto per Alice Fazio; Sara Mengoni si aggiudica il quarto posto a pochissimi decimi dal podio.

Infine per la Categoria Senior 2 (classe 2003 e precedenti) Alessia Salatelli sale sul gradino più alto del podio con un distacco di quasi due punti dalla seconda classificata.