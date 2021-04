Nuovo appuntamento del Fantini Club Live con Matteo Dore, Gigi Tornari, Stefano Valenti, Enrico Spada e Claudio Fantini

In arrivo martedì 13 aprile alle ore 21.00 un nuovo appuntamento della rubrica “Fantini Club LIVE: Sport Turismo”, che sarà interamente dedicato al mondo della comunicazione.

“Comunicare oggi e domani” sarà infatti il tema affrontato questa settimana dal giornalista Lorenzo Dallari, insieme a Claudio Fantini e gli ospiti:

– Matteo Dore – caporedattore Gazzetta dello Sport, già Direttore Sportweek;

– Gigi Tornari – Direttore RTL 102,5;

– Stefano Valenti – PR Lega Nazionale Pallacanestro;

– Enrico Spada – Editore OaSport.

Durante questo appuntamento si parlerà di tutti i modi usati oggi nella comunicazione moderna: dal ruolo dei giornali a quello della radio, dal web alla televisione. Verrà anche trattato un tema di rilievo per lo sport: come si comunica un movimento ampio come quello del basket, con autoproduzioni tv e attenzione sempre più particolare al mondo dei social.

L’incontro si terrà in diretta sulle pagine Facebook@fantiniclub e @dallarivolley, sui canali Youtube Fantini Club e Dallari Volley e sui sitifantiniclub e dallarivolley, dove i video integrali resteranno disponibili anche al termine della diretta. L’evento potrà inoltre essere seguito live anche su OA Sport. Gli incontri Fantini Club Live sono in collaborazione con Bper Banca e con la Regione Emilia-Romagna.