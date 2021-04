Un podio e due qualificazioni ai nazionali per le spadiste ravennati al Pala Record di Bologna

È arrivato subito il podio per il Circolo Ravennate della Spada. Al rientro sulle pedane ufficiali del PALA Record di Bologna ecco una Martina Bombardi in grande forma, arrivata terza dopo una gara particolarmente soddisfacente in cui ha ceduto solo alla cervese Fava.

Di tutto rispetto anche la prova di Sophia Eloisa Stella che, con il suo settimo posto, ha staccato il pass per la fase nazionale del campionato italiano giovani (under 20) di metà maggio a Riccione proprio come Bombardi. Soddisfazione è stata espressa dal M° Pavlo Putyatin che ha seguito le ragazze a fondo pedana per l’intero weekend.

Più timida la prestazione di Serena Merola che potrà rifarsi alla qualificazione regionale assoluti prevista fra due settimane. Intanto scalpitano i maschi che saranno in pedana nel prossimo weekend sia nella prova di spada cadetti che nella prova di spada giovani. Si tratta di Francesco Pizzo, Matteo Lontani, Alessandro Emiliani e Marco Merola.