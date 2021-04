Primo weekend di gare per gli atleti lughesi ai meeting di Cesena, Misano Adriatico e Modena

Sabato a Misano Adriatico ottimo esordio con la vittoria nei 150m per Sofia Zanotti con il tempo di 18.92 e anche un buonissimo terzo posto per Chiara Giovannini con 19.31. Vittoria nei 2000m anche per Maria Celeste Veroli con il tempo di 7:08.17. Nelle gare maschili invece vittoria sempre nei 2000m per Riccardo Ghinassi con il tempo di 5:39.55.

Altro terzo posto per Mattia Rondinelli nei 150m con 16.68 e sesto posto per il fratello Michele Rondinelli con 16.83. Tredicesimo posto posto per Gabriele Ravagli.

A Modena grande secondo posto per l’allieva Rubbi Ilaria nel getto del peso allieve con 11.50, primato personale. Nei 150m femminili buone prestazioni per Valentina Bonetti, decima con 19.35 e Alice Santi con 19.74. Nei 500m primo posto tra le allieve per Rai Lovepreet con 1:19.91 e secondo per Silvia Bovolenta.

Per quanto riguarda gli atleti lughesi che gareggiano per l’atletica Imola Sacmi Avis buon risultato per Alexander Geminiani con il primato e secondo posto nel disco juniores con 38.37.

A Cesena vittoria nei 300m per il lughese dell’atletica Imola Davide Bernabei con l’ottimo tempo di 36.27. Quinto posto per Ismail Grirane con 37.58. Gran risultato anche per Marco Fabbroni con 48.47 nel martello juniores e secondo posto. Tra le ragazze vittoria per Elena Ghini nel martello allieve con 42.83 e secondo posto per Strazzari Giorgia con 41.06.

Terzo posto nel giavellotto allieve per Rita Tampella con 27.95. Secondo posto per Rai Lovepreet nei 1000m con il tempo di 3:10.45.