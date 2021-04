Un’OraSì Ravenna in evidenza vince l’amichevole di Forlì: all’Unieuro Arena finisce 92-93

Buona prova dell’OraSì Ravenna che vince l’amichevole contro Forlì con il punteggio di 92-93 al termine di una gara giocata ad alta intensità. All’Unieuro Arena è stata partita vera, con le due squadre che non si sono risparmiate e si sono rincorse fino alla fine. Per l’OraSì prova super del capitano Alberto Chiumenti, autore di 26 punti, in evidenza anche Cinciarini (16) e Oxilia (15) che nel finale ha messo canestri importanti. Per i ragazzi di coach Cancellieri si è trattato di un buon test di avvicinamento alla gara di mercoledì 21 contro Ferrara, che chiuderà la regular season e decreterà la posizione con cui i giallorossi entreranno nella seconda fase.

Il tabellino

Unieuro Forlì-OraSì Ravenna 92-93 (27-32, 46-54, 65-71)

OraSì Ravenna: Rebec 5, Cinciarini 16, Chiumenti 26, Denegri 12, Venuto 6, Oxilia 15, Simioni 4, Givens 9, Maspero, Guidi NE, Vavoli NE, Buscaroli NE. All.: Cancellieri.

Unieuro Forlì: Bruttini 20, Giachetti 4, Bolpin 18, Landi 9, Natali 15, Rodriguez 14, Roderick 12, Campori, Babacar, Dilas, Rush NE, Bandini NE. All.: Dell’Agnello.