Da domani la Canottieri Ravenna torna in gara in campo internazionale e lo fa al 35° Memorial “Paolo D’Aloja” che si svolge a Piediluco dal 16 al 18 aprile. Un meeting internazionale che, data la pandemia, sarà meno frequentato del solito dalle nazionali estere ma che funge in ogni modo da banco di prova importante per chi vuole aspirare ad una maglia azzurra. Ed è proprio con questo obiettivo che Marco Prati, Victor Kushnir e Agnese Dassani prenderanno parte alla gara nel lago umbro.

Marco Prati gareggerà nel singolo Junior, specialità nella quale al Primo Meeting Nazionale del mese scorso ha conquistato la seconda posizione. Il formato della doppia gara prevede batterie venerdì 16 e finale sabato 17 al mattino per la gara 1, mentre la gara 2 sarà da definire in base ai cambiamenti dei Direttori Tecnici delle nazionali. Victor Kushnir invece, orfano del socio Valerio Ghetti fermato da un problema fisico, gareggerà nel 2 senza Junior insieme a Gianluca Faraci delle Fiamme Gialle. Anche per lui sono previste le batterie venerdì 16 e la finale sabato 17 per la gara 1. Per Agnese Dassani, finora protagonista della stagione nel due senza Ragazzi femminile, la categoria inferiore, si cimenterà nel difficile singolo Junior femminile contro avversarie anche di due anni più anziane.,

Prenderà parte anche al Memorial anche il ravennate Bruno Rosetti, in forza all’Aniene, nel quattro senza Senior con la stessa formazione reduce da un bellissimo bronzo conquistato agli Europei Assoluti dell’11 aprile.

Il Memorial ha un formato di doppia gara: per la seconda competizione, che si svolgerà domenica 18 aprile, il Direttore Tecnico della nazionale italiana potrebbe confermare le stesse imbarcazioni o provare diverse formazioni.