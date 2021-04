Una troupe di Sky sport a Ravenna nei luoghi danteschi e nel centro storico per la trasmissione Icarus

Questa mattina, 16 aprile, una troupe di Sky sport ha effettuato delle riprese a Ravenna per la trasmissione Icarus, condotta da Patrick Martini, esperto di ciclismo e ciclista egli stesso. Le riprese, realizzate con telecamera a spalla, hanno previsto tappe in bicicletta lungo i luoghi danteschi e nel centro storico.

“Sono molto soddisfatto – afferma l’assessore allo Sport Roberto Fagnani, che ha accompagnato in bicicletta la troupe – dell’interesse che le celebrazioni dantesche stanno polarizzando non solo in ambito culturale, ma anche in quello sportivo, un’interazione a cui da sempre aspiro per i risvolti positivi che può sortire nei due settori con reciproco vantaggio. Ringrazio Patrick Martini per la competenza, la professionalità e la passione e Sky sport per la preziosa attenzione che sta rivolgendo all’evento e alla nostra città”.

A Ravenna, nel programma Icarus, sarà dedicata la puntata del 10 con più repliche nel corso di quella settimana.. Le riprese hanno interessato, tra gli altri, piazza Del Popolo, il teatro Alighieri, la Tomba di Dante, la Basilica di San Francesco e i luoghi dello sport, dall’Ippodromo alla Darsena, con una tappa alla stazione di velo spot del piazzale Aldo Moro per descrivere il servizio di bike sharing attivo in città. Infine al mercato coperto preparazione e assaggio da asporto dei “cappelletti di Dante”, la ricetta con asparagi e pinoli creata già da qualche anno e ispirata al Sommo Poeta.