Faenza. GP Emilia-Romagna, AlphaTauri settima con Gasly, Tsunoda chiude fuori top 10

Il GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna ha regalato forti emozioni agli appassionati di motorsport domenica 18 aprile. Una gara costellata di tanti episodi, incidenti e colpi di scena ha visto trionfare Max Verstappen su Red Bull-Honda dinanzi al Campione del Mondo in carica nonché poleman Lewis Hamilton (Mercedes). L’olandese ha conquistato la testa della corsa con un grande avvio, difendendo con fermezza sul numero 44 del team tedesco, costretto a rimontare causa insolito errore in gara. Sul gradino più basso del podio il leone della McLaren – Mercedes Lando Norris, autore di una prestazione notevole.

Scuderia Ferrari s’è dovuta accontentare del quarto e quinto posto, rispettivamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il pilota monegasco ha compiuto un testacoda nel giro di formazione (ricordando gli errori di Alain Prost e di Gerhard Berger nel 1991 a Imola) mentre, Carlito, ha commesso qualche errore di troppo dovuto forse a nervosismo nelle fasi iniziali.

Quanto al team di casa, AlphaTauri – Honda, i risultati colti in gara sono al di sotto delle aspettative dopo una sessione di qualifica brillante con Pierre Gasly. Il francese ha chiuso settimo una gara che lo ha visto in difficoltà sin dalle fasi iniziali mentre, il compagno di squadra Yuki Tsunoda, partito dal fondo dopo un grave errore in qualifica, non è andato oltre la 12esima posizione commettendo anche un errore evitabile alla ripartenza dopo bandiera rossa (terribile incidente tra George Russell su Williams e Valtteri Bottas su Mercedes alla prima variante). “Sicuramente è stata una giornata sulle montagne russe” afferma Gasly nel dopo gara, raccontando la sua corsa: “Siamo partiti dalla quinta posizione, ma per il via abbiamo scelto le gomme full wet e questa strategia differente non ha pagato, facendoci finire e rapidamente in fondo al gruppo. Ovviamente mi sono sentito deluso, ma da quel momento abbiamo continuato a lottare e dopo la bandiera rossa siamo riusciti a ritrovare il passo sino a tagliare il traguardo in ottava posizione. Dopo la gara sono passato alla settima posizione e sono abbastanza soddisfatto del risultato: siamo riusciti a recuperare alcuni punti cruciali per la squadra, il che è davvero positivo. Sabato abbiamo mostrato il potenziale della macchina e al prossimo appuntamento dovremo fare in modo di mantenere le stesse prestazioni qualitative durante tutto il weekend “.

Tra i delusi di giornata troviamo Yuki Tsunoda, autore di una grande partenza, ma poi persosi in gara: “Credo che sia stata una gara fantastica per gli spettatori a casa, ma sono molto deluso da me stesso e voglio solo chiedere scusa alla squadra”. Così Tsunoda a mente fredda dopo il difficile appuntamento imolese. “È un vero peccato essere andato in testacoda dopo la bandiera rossa, fino a quel momento penso che la gara stesse andando abbastanza bene e il ritmo era davvero buono”. Per Tsunoda s’è trattato della prima gara sul bagnato in Formula 1: “Questa è la prima volta che ho corso sul bagnato in F1 e ho imparato che devi stare molto attento, soprattutto con l’accelerazione. Partire con la gomma intermedia durante le condizioni di pioggia ha reso le cose ancora più difficili, ma è stata una grande opportunità per imparare meglio come funzionano le mescole in condizioni diverse. Penso che avevamo il potenziale per andare a punti, ma le esperienze maturate a Imola saranno preziose per il prossimo appuntamento”.