Le Frecce Tricolori sorvolano l’Autodromo di Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna

In questo scenografico video, si vede il sorvolo effettuato dalle Frecce Tricolori di oggi, domenica 18 aprile, sull’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di Formula 1.

Le Frecce tricolori, viene spiegato in una nota, sono fiere di sorvolare Imola come non avveniva da tempo.