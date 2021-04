Luca Martini torna al Real Fusignano. Martini nel 2009 è stato il co-fondatore della Società, insieme all’attuale Presidente Tabanelli, dove ricoprì il ruolo di Presidente del Real Fusignano dal 2009 al 2017.

La stagione seguente ha ricoperto il ruolo di dirigente nella Berretti Nazionale del Ravenna calcio, per poi passare le successive due stagioni all’Alfonsine calcio; la prima stagione era il responsabile della Juniores Regionale, mentre l’ultimo anno in bianco azzurro ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo in prima squadra, nel campionato nazionale di serie D insieme allo staff tecnico di Mister Gori Mattia.

Presidente Tabanelli, che ruolo avrà Luca? “Prima di tutto sono molto contento del suo ritorno a Fusignano, oltre a essere un amico, torna a formarsi la coppia che ha fondato la Società, sarà sicuramente un valore aggiunto per noi. Il suo ruolo sarà quello di Direttore Sportivo e responsabile della prima squadra, collaborando anche con lo staff e la squadra degli allievi, in una prospettiva futura, visto il buon lavoro svolto dall’allenatore nelle precedenti stagioni.”

Luca, sei contento del tuo ritorno a Fusignano? Su cosa inizierai a lavorare? “Ritornare a far calcio nel mio paese, nella Società dove sono stato Presidente per 8 anni è un emozione particolare! Stiamo già al lavoro con la Società per definire al meglio la gestione sull’impiantistica comunale, inoltre è in cantiere un importante progetto, se si finalizzerà sarà molto ambizioso e di prospettiva.. Subito a seguire mi dedicherò allo staff tecnico della prima squadra e alla rosa dei giocatori, partendo dai ragazzi presenti nell’attuale rosa, diversi li conosco molto bene visto che abbiamo vinto il campionato insieme nel 2015.”