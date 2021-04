Grande partita di Pallamano Romagna che vince sulla capolista Malo

L’entusiasmo per il successo sulla capolista Malo è ancora evidente in casa Romagna. Un match che ha riportato alla ribalta una formazione caduta in un periodo particolarmente difficile. Gli arancioblu hanno regalato ai tifosi, ma anche e soprattutto a se stessi, una grandissima soddisfazione, mostrandosi allo stesso livello della formazione che sta dominando il girone A della serie A2 2020/2021.

Coach Fabrizio Folli, quante emozioni contro la capolista?

“Son state emozioni davvero forti, perchè non pensavamo di poter fare un risultato così importante. È stato bello contro la capolista sicuramente, ma mi sarebbe piaciuto anche se fosse stato contro una qualsiasi altra squadra. È di sicuro una bella soddisfazione, però adesso, secondo me, dobbiamo dimostrare che sabato sera non è stato solo il frutto di un caso o di una giornata dove le cose sono andate bene, ma che è stato il frutto del lavoro che stiamo facendo e che abbiamo fatto in questo periodo”.

Superare un ostacolo cosi arduo, con tutte le difficoltà riscontrate durante il match, riporta certamente un po’ di serenità e tranquillità nel gruppo che sta uscendo da un periodo duro?

“Io spero che nel gruppo questa vittoria dia, innanzitutto, un po’ di convinzione che il lavoro che stiamo facendo è un lavoro che può dare i suoi frutti e che darà i suoi frutti. Spero sia uno stimolo per i ragazzi per tornare ad allenarsi al massimo e dare sempre il meglio. Il fatto di aver ottenuto un risultato così, contro una squadra così importante e forte, per i giocatori deve essere un input che gli può dare la certezza che possono fare risultato contro tutte le squadre. Quindi, che nulla ci può essere precluso se decidiamo di lavorare e giocare in un certo modo e affrontare le partite in un certo modo”.

Ora altre 2 partite impegnative in una settimana?

“Mercoledì la trasferta di Vigasio sarà molto importante perché, come dicevo prima, bisognerà che noi confermiamo il bel lavoro che abbiamo fatto sabato sera in casa; quindi, per dimostrare soprattutto a noi stessi che siamo sulla strada giusta e che la mentalità deve essere quella vista contro Malo. E che i mezzi li abbiamo per poter fare bene. Poi sarà molto importante anche la trasferta di domenica 25 aprile a Cassano Magnago, perché affronteremo un altro avversario molto impegnativo, per poter ancora confermare ciò che abbiamo fatto sabato. Spero che i ragazzi ne siano consapevoli e che faranno di tutto per dimostrare a loro stessi (e poi gli altri) che sono una squadra di valore che può ottenere anche risultati importanti”.

10^ giornata ritorno

Pallamano Romagna-Malo 25-24

Leno-Arcom 16-32

Crenna-Tirol 18-28

Cologne-Torri 24-24

Mezzocorona-S.Vito Marano 22-24

Ferrara United-Vigasio 27-21

Cassano Magnago-Oderzo 21-15.

Recupero 7^ giornata ritorno

Vigasio-Pallamano Romagna (21/04/21).

11^ giornata ritorno

Cassano Magnago-Pallamano Romagna (25/04/21)

Oderzo-Tirol

Vigasio-Mezzocorona

S.Vito Marano-Crenna

Arcom-Ferrara United

Malo-Cologne

Torri-Leno.

Classifica: Malo 40, Tirol 36, Torri 33, Cologne 27, Crenna e Cassano Magnago 25, Arcom e Ferrara United 23, Pallamano Romagna 20, Leno 14, Vigasio 13, San Vito Marano 12, Mezzocorona 9, Oderzo 6.