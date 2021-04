Continua positivamente il percorso delle atlete della A.S.D. Rhythmic Ravenna ai campionati federali silver e gold di ginnastica ritmica. Un piccolo segno di ripresa di tante attività è la possibilità di partecipare a numerose competizioni e le ginnaste della società ravennate stanno mostrando tutto il loro impegno dopo un anno lontano dalle pedane di gara.

Di seguito i migliori risultati ottenuti durante le competizioni dello scorso week end:

Giulia Caravita ORO (individuale silver LD S2)

Beatrice Mengucci BRONZO (individuale silver LD S2)

Mariasole Zanin ORO (individuale silver LA1 J2)

Asia Faccani BRONZO (individuale silver LA1 J2)

Popel Giulia Elena BRONZO (individuale silver LA2 J1)

Prestieri Alessandra ORO (individuale silver LA2 J2)

Travo Valentina ARGENTO (individuale silver LA2 J2)

Grandi Anna BRONZO (individuale silver LA2 J2)

Catalano Sara ARGENTO (individuale silver LA2 J3)

Marangon Martina ARGENTO (individuale silver LA2 S1)

Tessadri Sara BRONZO (individuale silver LA2 S1)

Liverani Matilde ARGENTO (individuale silver LA2 S2)

Questi ottimi risultati si vanno ad aggiungere ad una bellissima 5a posizione al campionato interregionale di squadra gold allieve 2 di Greta Benelli, Sofia Carol Rossillo, Anna Colli, Ambra Santi e Laura Leoni che per un soffio non accedono alla fase Nazionale raggiungendo le compagne più piccole già qualificate come campionesse regionali.