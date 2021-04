Ottimi risultati per gli atleti di Ravenna Boxe ai Campionati regionali

Ottimi risultati per gli atleti della Società sportiva Ravenna Boxe ai Campionati regionali categorie Elite svolti a Ferrara dal 9 all’11 aprile e a Reggio Emilia il 17 e 18 aprile. La società giallo rossa allenata dai tecnici Alberto Servidei, Mara La Neve e Igor Ronchi era presente alla rassegna regionale con cinque atleti: Alberto Fiore, Denian Tafa, Marco Piancastelli, Pietro Colombo, Imam Bouhouch .

Medaglia d’oro per Marco Piancastelli nella categoria Kg 75, che ha dimostrato grandi progressi ed una ottima perizia tattica. Medaglia d’argento per Denian Tafa che ha disputato un ottimo torneo perdendo il match di finale ai punti di stretta misura. Altra medaglia d’oro per Alberto Fiore che ha vinto il torneo di categoria Elite2 esordienti dimostrando classe e determinazione. Avvincente la finale della categoria oltre i 91kg, sul ring un derby tutto ravennate tra Imam Bouhouch e Pietro Colombo. Vittoria al giovane Bouhouch che si aggiudica il titolo di campione regionale ai punti sul compagno di squadra. Prossimi appuntamenti con la Boxe giovanile nel mese di Maggio con riunioni ordinarie miste.