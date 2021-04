Risutato storico per l’ASD Endas Cervia Ginnastica Ritmica: stravince al Campionato di Serie C Gold

Nonostante le grandi restrizioni imposte dall’attuale situazione storica, le ginnaste cervesi hanno continuato a lavorare duramente per preparasi alle gare della Federazione Ginnastica d’Italia in calendario.

Uno dei momenti più attesi è costituito sicuramente dal Campionato di Serie C Gold. Alla 1° prova, che si è svolta a San Marino domenica 18 aprile, erano ben 25 le Squadre in gara.

Con il punteggio altissimo di 63,450 la squadra dell’A.S.D. Endas Cervia ha stravinto grazie alle esecuzioni magistrali delle ginnaste Giulia Capacci, Nicole Brighi, Caterina Maltoni, Allegra Jakic e Nicole Gramellini.

“Questo è solo il primo step: dovranno infatti affrontare la seconda prova che si terrà a Roma il prossimo 2 maggio e stanno già lavorando per bissare questo risultato – spiegano dalla ASD Endas Cervia – Grandissima soddisfazione per l’ istruttrice Simona Ravaioli e le tecniche Yana Sinyel’Nikova e Natalia Putko che hanno allenate le atlete e portate in campo gara nelle condizioni ottimali per aggiudicarsi questo importante podio.