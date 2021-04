Rebecca Scardovi dell’Atletica Lugo campionessa regionale di prove multiple

A Faenza questo fine settimana si sono svolti i campionati Regionali di prove multiple. Vittoria e titolo regionale per Rebecca Scardovi con 15.24 nei 100

ostacoli, 1.62 nel salto in alto (primato personale), 9.17 nel getto del peso, 26.69 nei 200m, 5.55 nel salto in lungo, 29.39m nel giavellotto e 2.31.33 negli 800m con un punteggio finale di 4638 punti, molto vicina al suo primato personale.

Terzo gradino del podio per Sofia Zanotti con 3982 punti, con ottimi risultati nei 100 ostacoli con 15.40, nel salto in alto con 1.50m e nel salto in lungo con 5.61. Quarto posto per Stefania di Cuonzo con 3949 punti, per lei punteggi molto buoni nei 100 ostacoli con 15.66, nei 200m con 25.74 e nel salto in lungo con 5.34m.

Quinto posto per Greta Carnevali con 3935 punti con buoni risultati negli 800m con 2:31.77 e nel salto in lungo con 5.33m. Grandi risultati quindi per le ragazze che hanno anche vinto il titolo regionale di squadra assoluto.