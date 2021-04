Scivolone a Nonantola per la Pallamano Romagna

Brutta prestazione per la formazione di serie B guidata da coach Luca Montanari: gli arancioblu non entrano mai in partita contro il Rapid Nonantola, soffrendo la superiorità dei padroni di casa.

Solamente nel primo quarto d’ora di gioco gli ospiti restano aggrappati ai modenesi sul 5-6 (al 16’), con le reti di Bartolini, Sami e Soglia. Ma è quello il momento di blackout che penalizza il Romagna, con il Rapid che segna a ripetizione senza incassare reti, raggiungendo il 13-5 dell’intervallo.

Nella ripresa il trend non cambia, con i locali che segnano ancora per il 15-5 e per il 18-7 raggiunto al 10’. Gli ospiti non hanno più obiettivi nella partita, se non tornare a giocare con fluidità, soprattutto in attacco: dopo le reti di Filipponi e Satta (18-9), invece, arriva un altro break dei locali che scappano definitivamente sul 24-9 al 26’. Il 26-11 è la naturale chiusura di un match che ha visto il Romagna spegnersi completamente a metà del primo tempo.

La classifica si spacca definitivamente in due, con 4 squadre a quota 9 punti (tutte con un pareggio e 4 vittorie) e 5 squadre a quota 2 punti, con una sola vittoria incamerata.

Il girone si sta avviando agli ultimi 3 turni della regular season, essendoci solamente gare di andata. Nel prossimo impegno, sabato 24 aprile, per gli arancioblu uno scontro con una formazione della medesima fascia, l’Estense Ferrara. Dopo il primo successo stagionale contro Sportinsieme, vi sarà l’opportunità per Filipponi e compagni di “sporcare” nuovamente la propria classifica.

TABELLINO

Serie B – 6^ giornata

RAPID NONANTOLA-PALLAMANO ROMAGNA 26-11 (P.T. 13-5)

Rapid: Bernardi, Bruni 5, Caretti, Dalolio 3, Foresti, Ga.Gollini 1, Gi.Gollini, Lambertini 2, E.Manfredini 6, Melchiorri 6, Morselli, Padovani 1, Perazzolo, Sarti, Serafini 2, Valle. All: M.Manfredini

Romagna: Hajfrej, Lanzoni, S.Babini, A.Babini, Bartolini 2, Conti, Filipponi 3, Giraldi, Manduchi, Mazzotti, G.Mengoli 2, T.Sami 1, Satta 1, Soglia 2, Zaccaria. All. L.Montanari.

Arbitri: Maurizzi e Soria

Risultati della 6^ giornata

Rapid Nonantola-Pallamano Romagna 26-11

Marconi Jumpers-Carpine 36-21

Sportinsieme-San Lazzaro 28-34

Modena-Estense 30-23

7^ giornata

Estense-Pallamano Romagna [24.04.21 ore 18,00]

Modena-Carpine

Sportinsieme-Marconi Jumpers

Secchia Rubiera-Rapid Nonantola

Classifica: Rapid Nonantola, Secchia Rubiera. Marconi Jumpers e San Lazzaro 9, Pallamano Romagna, Estense, Carpine, Sportinsieme e Modena 2.