Domani 23 aprile il passaggio della gara ciclistica “Giro della Romagna per Dante Under 23”. Modifiche alla viabilità

Nella giornata di domani venerdì 23 aprile è previsto il passaggio della Gara Ciclistica “Giro della Romagna per Dante Alighieri Under 23“, tappa Bellaria – Santa Sofia, che transiterà anche nel comune di Cervia.

La carovana ciclistica proveniente da Cesenatico passerà nel nostro territorio intorno alle ore 13.30 circa a seconda dell’andatura, percorrendo le seguenti strade: via Confine, Rotonda della Centuriazione, via Confine, Piazza Fontana, via Crociarone, via Salara Provinciale, per poi lasciare Cervia sul Ponte di Mensa Matellica.

Gli agenti della Polizia Locale di Cervia impegnati in servizio di viabilità in tutte le intersezioni del percorso chiuderanno le strade sopracitate per circa poco più di un’ora dalle ore 12.30 alle ore 13.45.