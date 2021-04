Giorgio Bottaro non è più DG dell’Olimpia Teodora Ravenna, oggi le dimissioni. Dall’America arriva Fricano

Olimpia Teodora comunica che in data odierna sono state formalizzate le dimissioni dalla società del direttore generale Giorgio Bottaro. “Si chiude un percorso sportivo particolare per me, e per la Società – afferma Giorgio Bottaro -. Due stagioni, o quasi, avvelenate dal Covid e che non abbiamo potuto vivere appieno. Il terzo posto dell’anno scorso al momento dell’interruzione ed i playoff raggiunti quest’anno nonostante la scelta di non sostituire l’infortunata Grigolo, insieme alla costruzione di uno staff tecnico per la A2 ed il settore giovanile e societario di prim’ordine, sono per me, anzi per noi, motivi di grande soddisfazione. Ma le difficoltà economiche generali mi hanno spinto a sciogliere, d’accordo con il presidente Delorenzi, un contratto che poteva rivelarsi nel futuro un peso troppo difficile da sostenere in uno scenario economico tutto da interpretare, considerate le grandi difficoltà socio economiche del Paese”.

“Ringrazio Giorgio – interviene il presidente Delorenzi – per quello che è un vero e proprio atto d’amore per il nostro club, è una persona dalla grande statura etica e morale; ci ha fatto crescere e ci ha portato alla ribalta nazionale: è tangibile la considerazione che gli addetti ai lavori, e non solo, hanno oggi per l’Olimpia Teodora. Auspico che le nostre strade possano incontrarsi nuovamente”.

Infine, Bottaro conclude: “Come ultimo atto, informo che abbiamo contrattualizzato a gettone l’atleta Usa Taylor Linn Fricano, per coprire l’assenza di Julia Kavalenka in partenza lunedì 26 con la nazionale con rientro il 17 maggio. Non potevamo affrontare i quarti dei playoff e le settimane di allenamento che li precedono senza Julia e Greta Monaco infortunata: avevamo bisogno di una mano. Taylor ha giocato per il Kanti in Svizzera, ha vinto la Coppa nazionale ed è uscita a gara 5 delle semifinali; è in forma. Si unirà alla squadra a partire da martedì prossimo”.

Opposto classe 1995 da North Carolina, Taylor Fricano approda a Ravenna dopo aver chiuso la stagione al Volley Club Kanti in Lega Nazionale A, in Svizzera. In precedenza, dopo il College, aveva giocato anche in Repubblica Ceca nel campionato 2018-19. Nata a Palatine, Illinois, è alta 192 cm e vestirà la maglia numero 14.

“È un piacere poter dare una mano, anche se solo per qualche settimana, a una squadra che si prepara a giocare i playoff – spiega Taylor –. So che la squadra è ricca di giocatrici di talento e brave ragazze, quindi farò di tutto per supportarla e sfruttare l’opportunità di crescere in un ambiente di alto livello. Ho già giocato in Europa qualche anno, ma venire in Italia è un grande traguardo e un sogno che avevo da quando ho cominciato a giocare a pallavolo. Non ho ancora avuto modo di vedere la città, ma dall’auto mi è sembrata molto bella e inoltre ho trovato gente cordiale e accogliente. Sono carica per tornare in palestra”.

La nuova arrivata darà una mano nel percorso che porterà ai quarti di finale playoff, mentre Julia Kavalenka sarà impegnata con la nazionale portoghese nelle qualificazioni al campionato europeo da lunedì 26 aprile al 17 maggio. A Julia, ovviamente dispiaciuta di dover momentaneamente abbandonare la squadra in questo periodo, va l’in bocca al lupo di tutta l’Olimpia Teodora, che la attende a braccia aperte al rientro.