OraSì Ravenna impegnata sul campo di Mantova per la prima giornata del girone azzurro, che qualifica ai playoff

Tutto pronto per la seconda fase del campionato di Serie A2 LNP. Domani domenica 25 aprile alle 18 l’OraSì Ravenna sarà impegnata sul campo della Staff Mantova per la prima giornata del girone azzurro, che qualifica ai playoff le prime quattro squadre classificate. Entrambe le formazioni partono con 4 punti in graduatoria, frutto dei successi contro le avversarie della prima fase (Pistoia e Cento per Ravenna, Piacenza e Trapani per Mantova) e queste sono le parole della vigilia di coach Massimo Cancellieri.

“L’approccio alla gara dovrà essere lo stesso degli ultimi tempi – commenta il tecnico giallorosso – anche i primi due quarti con Ferrara ci devono far capire che da oggi in poi non possiamo pensare che tutte le partite vadano sempre, da subito, nel verso giusto. Quella con Mantova è la prima di una serie di sfide più complicate perché andiamo ad affrontare squadre che conosciamo meno ma che hanno il nostro stesso valore, essendo arrivate alla corsa playoff e dove a fare la differenza saranno i dettagli, come la capacità di entrare in campo e dare qualcosa in più rispetto a prima. Mantova è una squadra per certi versi simile alla nostra, che può contare sull’esperienza ma anche su gioventù e imprevedibilità. Sarà una partita in cui ogni possesso avrà un’importanza determinante e dove sarà necessario difendere ogni volta con l’intensità dell’ultimo minuto”.

Girone Azzurro, giornata 1 – domenica 25 aprile

– 2B Control Trapani-Tramec Cento (ore 12)

– Staff Mantova-OraSì Ravenna (ore 18)

– UCC Assigeco Piacenza-GTG Pistoia (ore 18)

Classifica

2B Control Trapani 6

OraSì Ravenna 4

GTG Pistoia 4

Tramec Cento 4

Staff Mantova 4

UCC Assigeco Piacenza 2

La partita della Grana Padano Arena, che si disputerà a porte chiuse, sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass per gli abbonati al servizio. Aggiornamenti in tempo reale alla fine di ogni quarto sui canali social del Basket Ravenna (Facebook, Instagram, Whatsapp). Per restare sempre aggiornati sui risultati e sul mondo del Basket Ravenna basta iscriversi al canale Whatsapp della società: memorizzare il numero 333 5761116 e inviare un messaggio Whatsapp con il testo “Insieme a noi” seguito dal vostro nome.