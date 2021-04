Vittoria esterna per la Tecnoprotezione Faenza, che sbanca il campo del Villanova Volley al tie-break

Vittoria esterna per la Tecnoprotezione, che sbanca il campo del Villanova Volley al tie-break. La partita inizia con il Villanova che parte a spron battuto e la Pallavolo Faenza che non si ritrova. Ricezioni poco attente, alzate imprecise, attacco evanescente e difesa ferma sono il leit motiv delle faentine nella prima parte del primo set, dove si salvano soltanto le due centrali. In un attimo si va 17-6 per il Villanova. Sembra finita, ma una serie di cambi Assirelli-Betti per Zama–Scardovi, Seganti per Guardigli, Solaroli per Goni e un po’ di concentrazione in più riportano sotto Faenza e la partita si chiude punto a punto, anche se purtroppo a spuntarla sono le padrone di casa per 25-23.

Anche nella seconda frazione coach Casadei mantiene la formazione che ha terminato il set precedente: Assirelli-Betti, Spada e Baldani al centro e Guardigli e Solaroli di banda con Greco come libero. Faenza è nettamente più determinato e passa in vantaggio. Il Villanova risponde da par suo e recupera, ma l’asse Assirelli-Betti garantisce una buona intesa e la nostra palleggiatrice riesce a far giocare bene i centrali in serata positiva con Solaroli regge bene di banda. Nonostante il ritorno del Villanova, la Tecnoprotezione si aggiudica il secondo parziale 25-23.

Nel terzo set si riparte allo stesso modo, ma questa volta Faenza non riesce a tener testa al Villanova che con ottime difese e recuperi si porta in vantaggio. La difesa bolognese fa la differenza, mentre le manfrede commettono troppi errori. Casadei ripropone il doppio cambio Zama-Scardovi per Assirelli (forse un po’ stanca forse)-Betti. Esce anche Guardigli ed entra Goni per dare maggior apporto in fase di ricezione, ma il Villanove vince 25-22

Ci si ritrova come nella partita precedente contro il Massa. 2-1 per le avversare e ci si gioca tutto nel set decisivo. Casadei ritorna al sestetto più collaudato: Zama e Solaroli opposto, Goni e Guardigli di banda e i soliti due centrali con Greco libero. E la squadra risponde. Zama prende in mano la squadra e gestisce al meglio tutte le compagne, i centrali giocano bene come in tutti i set, Goni riprende sicurezza, Guardigli sgravata dalla ricezione di cui si fa carico Solaroli dà il suo contributo in attacco e infine la stessa Solaroli che prima di banda e poi da opposto è sempre incisiva. Il set non ha storia. Il Faenza va via veloce e vince 25-15.

Nel tie-break Faenza non cambia nulla e l’equilibrio regna fino all’8-7 poi è un assolo romagnolo e la Tecnoprotezione vince 15-9.

“Sono molto contento che abbiamo ribadito di essere una squadra con tanto carattere – sottolinea coach Roberto Casadei -: faccio i miei complimenti alle ragazze che non hanno mollato mai anche stavolta. E’ il terzo tie-break che vinciamo e questo dà certamente sicurezza al gruppo. Sono contento anche perché la vittoria è stata conquistata grazie alla forza del collettivo con le energie per uscire dalle difficoltà che sono derivate dalla panchina. Questo a ribadire quello che sostengo da sempre che qui non ci sono titolari o riserve, ma tuttie sono importanti, chi gioca di più e chi di meno. La cosa che mi dispiace è che potevamo chiuderla, ma non ci lamentiamo: festeggiamo la vittoria. Inoltre dovrò portare le paste, perché ogni promessa è debito”.

Questo il programma degli altri recuperi

– Sabato 1 maggio ore 18: Pallavolo Budrio – Tecnoprotezione

– Sabato 8 maggio ore 20: Pontevecchio Bologna – Tecnoprotezione

– Sabato 15 maggio ore 17: Tecnoprotezione – Anzolavolley

– Sabato 22 maggio ore 17: Tecnoprotezione – PGS Bellaria Bologna

– Lunedì 24 maggio ore 20.30: Castenaso Volley – Tecnoprotezione

Resta ancora da fissare il recupero con l’In Volley Lugo.