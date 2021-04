A Montale Conad Ravenna chiude la Pool Salvezza, aspettando i playoff

Dopo la vittoria al tie break nel recupero della terza giornata, la Conad Olimpia Teodora chiude il calendario della Pool Salvezza di Serie A2 con la trasferta in casa dell’ultima in classifica Montale, oggi, domenica 25 aprile, alle ore 17. Con il primo posto nel girone e il pass ai playoff già ottenuto, le ragazze ravennati hanno già cominciato il percorso di avvicinamento ai quarti di finale di post season, a cui mancano oltre due settimane.

Tra le ospiti ancora out per infortunio Greta Monaco. Arbitri del match saranno Gianfranco Piperata e Deborah Proietti.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Chiudiamo il girone con questa gara fuori casa, poi avremo un lungo periodo di pausa dove potremo andare a lavorare in maniera specifica su alcune situazioni. L’obiettivo è naturalmente quello arrivare pronti ai playoff, dopo aver ricaricato bene le pile sia dal punto di vista fisico che mentale.

Al momento siamo in una fase di preparazione e di gestione delle risorse, quindi anche in questa ultima partita, come già successo contro Olbia e Club Italia, ho intenzione di far ruotare abbastanza il sestetto”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Morello (1), Poggi (2).

Centrali: Assirelli (6), Guidi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Piva (4), Bernabè (5), Guasti (10), Kavalenka (11), Grigolo (12).

Liberi: Rocchi (13), Giovanna (17).

La classifica

Serie A2 Pool Salvezza

Conad Olimpia Teodora Ravenna 43, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 35, Itas Città Fiera Martignacco 35, Geovillage Hermaea Olbia 32^, CDA Talmassons 31*, Barricalla Cus Torino 30^, Club Italia Crai 24**, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 15, Exacer Montale 8.

^ Una partita in più.

* Una partita in meno.

** Due partite in meno.

Live match

Il live score del match è disponibile sul sito della Lega Pallavolo Femminile ( www.legavolleyfemminile.it ) o scaricando l’app “Livescore Lega Volley Femminile”.

La diretta streaming del match sarà disponibile, come sempre, su LVF TV ( www.lvftv.com ) .

Altre informazioni

Notizie, immagini e informazioni sempre aggiornate sulla pagina Facebook “Olimpia Teodora Volley”: https://www.facebook.com/olimpiateodoravolley/ e sul profilo Instagram “olimpia.teodora”: https://www.instagram.com/olimpia.teodora

È possibile consultare calendario, risultati e classifiche sul sito della Lega Volley Femminile: http://www.legavolleyfemminile.it .