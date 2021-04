Giro di Romagna: tutte le modifiche alla viabilità in Bassa Romagna

Nel primo pomeriggio di domenica 25 aprile, il territorio della Bassa Romagna sarà interessato dal passaggio del Giro di Romagna, che nella sua quarta tappa attraverserà i Comuni di Bagnacavallo, Alfonsine, Fusignano, Lugo, Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda e Bagnara di Romagna. Per garantire lo svolgimento della competizione in sicurezza, saranno predisposte chiusure lungo le strade interessate dal passaggio dei ciclisti.

Nello specifico le strade coinvolte saranno le seguenti: a Bagnacavallo la via Reale da via Basilica a via Naviglio; ad Alfonsine la via Reale tra via Naviglio e via Stroppata, via Stroppata; a Fusignano: via Stroppata, via San Savino, via Fornace, via Molino (tratto dal semaforo fino via ex Tramvia), via Ex Tramvia, Sp 14 Quarantola; a Lugo Sp 14 Quarantola, via Piratello (da via Quarantola fino via San Vitale Sp 253); a Sant’Agata Sul Santerno Sp 253 via San Martino, Sp 253 via San Vitale; a Massa Lombarda Sp 253 viale Ravenna, Sp 12 via Santa Lucia (fino a Mordano); a Bagnara di Romagna Sp 21 via Gramsci, Sp 22 via Pilastrino (fino a Solarolo).

Le strade verranno chiuse a partire da 30 minuti prima del passaggio della gara.

Il personale della Polizia Locale, quello delle altre forze dell’ordine e i volontari saranno presenti lungo tutto il percorso per garantire il corretto svolgimento dell’evento a partire dalle 12.30 circa. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Giro di Romagna www.extragiro.it.