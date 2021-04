Il Sonad Ravenna Sport Center parte con il piede giusto e batte il Club Giardino di Carpi

Parte con il piede giusto la formazione del Sonad Ravenna Sport Center nella fase regionale a gironi della serie C maschile di tennis. La squadra capitanata dal maestro Cesare Guiotto domenica è andata a vincere 4-2 sui campi certo non facili del Club Giardino di Carpi nella prima giornata del 5° girone di qualificazione. Tutto deciso già dopo i singolari vinti per il team ravennate da Marco Nanni, Riccardo Foschini e Matteo Trasforini. Poi il successo è stato suggellato dal doppio Foschini-Nanni che hanno battuto Treni-Martinelli.

Risultati: Nanni Marco (2.8)-Andrea Treni (2.6) 6-1, 3-6, 6-3, Riccardo Panzani (2.6)-Matteo Bezzi (2.8) 4-6, 6-4, 6-2, Riccardo Foschini (3.2)-Patrick Boni (3.1) 6-4, 6-3, Matteo Trasforini (3.3)-Leonardo Martinelli (3.1) 6-7, 7-5, 6-2, Foschini-Nanni b. Treni-Martinelli 6-4, 6-2, Panzani-Boni b. Bezzi-Trasforini 6-4, 6-1.

Del team ravennate faceva parte, in qualità di riserva, anche Simone Bezzi.

Si torna in campo domenica per la seconda giornata quando a Ravenna sarà di scena (dalle 9) la squadra B del Tennis Club Mirandola.