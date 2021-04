Le ginnaste della Diamante Torelli di Faenza tornano sul podio

Altre medaglie per le ginnaste agoniste dell’A.S.D. Diamante Torelli di Faenza che si sono distinte sabato 24 aprile alla seconda prova del Campionato individuale LD FGI a Ravenna. Conferma la medaglia d’oro con un ottimo punteggio Alessia Gori per la categoria Senior 2 e anche la sua compagna Elisa Gulmanelli riconferma la medaglia d’argento per la categoria Senior 1.

Ottime prestazioni anche per le compagne che hanno svolto la gara a squadre domenica 25: medaglia d’oro per la coppia Francesca Canalini e Rita Costerni della categoria LB Open e medaglia di bronzo per le giovanissime Matilde Monti, Lisa Evilio e Alice Lombardi con la squadra cerchi. Buoni risultati anche lo scorso weekend per la giovanissima Viola Lombardi tra le allieve, che al suo esordio alle gare di Federazione si conquista il sesto posto su ben 28 ginnaste in gara.

Molto soddisfatte le allenatrici della Diamante Torelli di Faenza Michela Negri, Melissa Fabbri e Virginia Conti e la Direttrice Sportiva Alessandra Savini.