Prosegue alla grande la stagione outdoor degli Arcieri Bizantini. Medaglie a Lagosanto-Maranello-Firenze

Prosegue alla grande la stagione outdoor degli Arcieri Bizantini, che nello scorso fine settimana si sono presentati numerosi sulle linee di tiro dell’Emilia Romagna e Toscana. Numerosa la partecipazione al “IV° Trofeo Alfredo & Luigi” di Lagosanto, nelle campagne Ferraresi.

Molto bene i giovani bizantini, che dopo i risultati della scorsa settimana, questa volta si sono confrontati con la gara “lunga” sulle 72 frecce, dove hanno centrato tutti il podio, migliorando i propri record personali e di compagnia.

Per quanto riguarda la divisione OL, medaglia d’oro per Sofia Fuschini, categoria junior femminile, che ferma il punteggio a 590 migliorando di 10 punti il personale e stabilendo il nuovo record di compagnia.

Record personale (migliorato di 25 punti) e di compagnia anche per Mirko Sebastian Grassi, che con il punteggio di 590 si aggiudica la medaglia d’argento per la categoria allievi maschile, dopo l’oro vinto il giorno prima al “Doppio 70/60mt Round – Doppio 50mt Round” a Ugnano (Fi) dove ha realizzato il punteggio di 1149 (560+589), stabilendo un record di compagnia inedito.

Plauso particolare per Niccolò Corsini, categoria junior maschile, che si aggiudica un prestigioso bronzo alle spalle di avversari particolarmente forti (nazionale giovanile) con il punteggio di 532, migliorando il proprio personale di ben 149 punti e stabilendo il nuovo record di compagnia.

Molto bravo anche Riccardo Venturi, divisione CO allievi maschile, che alla sua prima gara outdoor si difende egregiamente salendo sul gradino più alto del podio con il punteggio di 640.

Podi individuali e a squadre anche per i master.

Medaglia d’argento per Marcello Tozzola per l’OL master maschile con il punteggio di 637. Grazie inoltre ai piazzamenti di Marco Magli (5° a 595) e Simone Pizzi (15° a 526) la squadra, Tozzola-Magli-Pizzi, conquista la medaglia d’oro con il punteggio complessivo di 1758 demolendo il precedente record di compagnia di ben 136 punti.

Per la divisione AN, oro per Angela Padovani nella categoria master femminile con il punteggio di 473 e argento per Melania Ghetti (al debutto) con il punteggio di 429.

Sempre per l’arco nudo, bene gli uomini, che conquistano due podi individuali e uno a squadre. Ancora argento per Marcello Tozzola, che fa la doppietta, con il punteggio di 558 e bronzo per Simone Pizzi, al debutto su questo tipo di gara, con il punteggio di 521.

Il debutto di Simone Pizzi e di Franco Bordoni (5° con 431) permette agli arcieri Bizantini di avere, per la prima volta, la squadra AN master maschile targa. Tozzola-Pizzi e Bordoni si aggiudicano la medaglia d’oro con il punteggio di 1510.

Per la divisione CO, categoria master maschile, Luca Ravaioli conquista la medaglia d’argento con il punteggio di 668. Piazzamento per Michele Baroncini, anche lui al debutto sulle 72 frecce, 18° con 648.

Domenica 25 si è svolto inoltre il recupero della gara “H&F MARANELLO” a Gorzano di Maranello. Piazzamenti per Alessandro Farinella 5° con 261 per la categoria senior maschile OL e per Denis Costantini 7° con 355 per la categoria senior maschile CO.