Soddisfazione in casa Olimpia Teodora: Morello e Piva convocate in nazionale per la Volley Nations League

Grande soddisfazione in casa Olimpia Teodora. Rachele Morello e Rebecca Piva sono infatti state convocate in nazionale Italiana per la Volley Nations League, uniche due giocatrici di tutta la Serie A2 a ricevere la chiamata. Era dal 2002, quando ai Mondiali, poi vinti proprio dalle azzurre, andarono Simona Rinieri ed Eleonora Lo Bianco, che una giocatrice di una squadra ravennate non veniva convocata per la Nazionale maggiore.

A fine stagione le due giovani ragazze, rispettivamente classe 2000 e 2001, saranno dunque impegnate con la maglia azzurra per l’importante competizione internazionale, con altre 15 squadre nazionali, in programma dal 25 al 27 a Rimini. Fino al 2019 la VNL si svolgeva in maniera itinerante con dei gironi settimanali giocati in giro per il mondo, ma ovviamente, dopo l’annullamento dell’edizione 2020, a causa della situazione pandemica, l’edizione di quest’anno, organizzato da Rcs Sport in collaborazione con la Federazione italiana pallavolo, si svolgerà in un’unica bolla, a Rimini appunto.

“Sono molto molto emozionata e felice per questa notizia – commenta Rachele Morello –. È un’opportunità davvero gigantesca che cercherò di sfruttare al massimo, perché si tratta di un torneo di livello molto alto dove si incontrano squadre nazionali molto forti, con grandi individualità. Personalmente cercherò di fare il massimo e mi impegnerò per non sprecare questa opportunità: voglio godermela a pieno, cogliendo un po’ tutti i segreti possibili dalle persone che incontrerò lì. Ringrazio molto per l’opportunità che mi è stata data e ora ovviamente mi voglio concentrare sul finale del campionato, per continuare a puntare ai playoff con la mia squadra. Questa seconda parte di stagione in azzurro dà un’ulteriore bella carica per continuare a lavorare con lo spirito giusto”.

“Ho sempre sperato in una chiamata ma non mi aspettavo arrivasse, soprattutto così presto – aggiunge Rebecca Piva –. Ricevere una notizia del genere ti lascia delle emozioni che sono difficili da descrivere a parole. La convocazione in nazionale penso sia il sogno di ogni pallavolista e sapere di essere riuscita a realizzarlo a questa età è qualcosa di impagabile. Sarà sicuramente un’esperienza fantastica ma allo stesso tempo tosta. Cercherò di godermi ogni momento e ogni instante con la consapevolezza e l’obiettivo di dare sempre il massimo”.

“Sono contentissimo per le ragazze perché so a cosa vanno incontro e sarà per loro una grande esperienza – commenta infine con felicità Coach Simone Bendandi -. È un grande riconoscimento anche per noi dello staff e per questo ci tengo ringraziare Rachele e Rebecca, che lavorano con noi da tempo e che stiamo vedendo crescere giorno dopo giorno: si tratta della dimostrazione che il lavoro paga. Sarà per loro una grande opportunità di ulteriore crescita: un tour de force, anche se diverso da com’era qualche anno fa quando si girava il mondo, che permetterà loro di confrontarsi con compagne di grande qualità, toccando con mano il massimo livello di pallavolo possibile. In bocca al lupo!”